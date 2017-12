Israel y EU bloquearan votación de la ONU

Jerusalén.- Israel está presionando intensamente a los países de todo el mundo para que se opongan a una resolución de la ONU que critica la decisión del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, dijeron el miércoles funcionarios israelíes.

La votación del jueves en la Asamblea General de la ONU indicará si el primer ministro Benjamin Netanyahu ha tenido éxito en sus esfuerzos por reunir nuevos bolsillos de apoyo en el mundo en desarrollo, así como hasta qué punto Israel y los Estados Unidos están o no solos en la cuestión de Jerusalén.

Los palestinos han recurrido a la Asamblea General después de que Estados Unidos vetó una resolución esta semana en el Consejo de Seguridad que insta a Trump a rescindir su decisión. Si bien los votos de la Asamblea General, a diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad, no son jurídicamente vinculantes, sirven como un barómetro del sentimiento internacional sobre cuestiones clave.

Estados Unidos e Israel están otorgando un gran peso a la votación del jueves. El embajador de Estados Unidos Nikki Haley amenazó a los estados miembros de la ONU con posibles represalias si apoyan la resolución, diciendo que Trump toma el voto "personalmente" y que "tomará nombres".

Trump fue aún más lejos, y dijo a los periodistas en una reunión del gabinete en Washington que los oponentes probablemente enfrentarían un corte en los fondos de Estados Unidos. "Para todas estas naciones, toman nuestro dinero y luego votan en contra de nosotros", dijo Trump. "Estamos viendo esos votos. Dejen que voten contra nosotros. Ahorraremos mucho No nos importa ".

Los comentarios trajeron acusaciones de intimidación de los Estados Unidos.

El vicecanciller de Israel, Tzipi Hotovely, dijo que Estados Unidos e Israel estaban haciendo "inmensos esfuerzos" para bloquear la resolución.

"Tenemos un mensaje muy, muy simple: Jerusalén es la capital del pueblo judío durante 3.000 años y la capital de Israel durante casi 70 años", dijo a Channel 10.

Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó que el gobierno estaba haciendo una campaña de cabildeo "muy amplia" para minimizar el impacto de la resolución.

Dijo que Israel está tratando de persuadir a los aliados para que se abstengan o incluso voten en contra. También dijo que Israel ha pedido a las organizaciones judías de ciertos países que presionen a sus gobiernos en nombre de Israel.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque estaba discutiendo contactos diplomáticos delicados, se negó a identificar a qué países se ha acercado Israel y dice cómo espera que voten. Pero dijo que cree que la campaña será "exitosa hasta cierto punto".

De alguna manera, el voto es una prueba de la política exterior de Netanyahu. En los últimos años, el líder israelí ha invertido grandes esfuerzos para mirar más allá de los aliados tradicionales de Israel en Washington y Europa occidental y cultivar lazos con naciones en desarrollo que tradicionalmente han apoyado a los palestinos.

Ha retratado estos esfuerzos como una estrategia inteligente destinada a abrir nuevos mercados para las exportaciones de tecnología de Israel, así como a contrarrestar lo que Israel dice que es un prejuicio profundamente arraigado en contra de ella en las Naciones Unidas.

Solo este año, Netanyahu visitó China y recibió al primer ministro de la India, Narendra Modi. También asistió a dos cumbres en África, se reunió con una serie de líderes de todo el continente y, en septiembre, se convirtió en el primer ministro israelí en visitar América Latina con escalas en Argentina, México y Colombia.

Los votos emitidos por estos países proporcionarán una indicación sobre si el alcance diplomático está dando sus frutos.

Los votos de otros aliados clave con vínculos tradicionalmente estrechos con Israel, incluidos Alemania, Gran Bretaña, Australia, Canadá y países europeos más pequeños como la República Checa, los Países Bajos, Polonia y Hungría, también podrían proporcionar indicadores valiosos sobre el apoyo al enfoque estadounidense-israelí.

Muchos de estos países se abstuvieron o se opusieron a un voto histórico de 2012 en la Asamblea General que reconoció a Palestina con un estado mejorado como estado no miembro.

El funcionario israelí dijo que un voto único en la ONU el jueves no determinaría el éxito del alcance diplomático de Israel. Pero dijo que "esto es ciertamente parte de eso".

Un borrador de la resolución de la ONU obtenido por The Associated Press llama a afirmar que cualquier acción que "haya alterado el carácter, el estado o la composición demográfica de la Ciudad Santa de Jerusalén" no tiene ningún efecto legal y debe rescindirse. También llama a todos los estados a "abstenerse de establecer misiones diplomáticas" en Jerusalén.

El ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riad Malki, que se encontraba en Nueva York para votar, calificó las amenazas de Estados Unidos como "peligrosas" y pronosticó que no tendrían un gran impacto. "Creemos que hay consenso mundial en contra de la decisión de los Estados Unidos sobre Jerusalén. Esto se reflejó claramente en el Consejo de Seguridad, a pesar del veto estadounidense ", dijo a la AP.

Trump destrozó décadas de neutralidad estadounidense en Jerusalén el 6 de diciembre cuando reconoció a la ciudad santa como la capital de Israel y dijo que moverá la embajada de Estados Unidos allí.

Trump dijo que la medida no pretendía prejuzgar las negociaciones sobre las fronteras finales de la ciudad, sino que simplemente reconocía la realidad ya que Jerusalén ya sirve como la capital de Israel.

Pero el anuncio fue ampliamente percibido como estar del lado de Israel en el tema más delicado del conflicto israelí-palestino.

Los palestinos reclaman el este de Jerusalén, hogar de importantes lugares sagrados musulmanes, judíos y cristianos, y que Israel capturó y anexó en 1967, como la capital de un estado futuro. La comunidad internacional ha dicho que el estado de Jerusalén debería decidirse en las negociaciones entre Israel y los palestinos.

Netanyahu ha elogiado repetidamente la decisión de Trump y dijo que espera que otras naciones hagan lo mismo. Pero hasta ahora, el anuncio ha desencadenado principalmente denuncias y manifestaciones en todo el mundo.

El movimiento Fatah del presidente palestino Mahmoud Abbas y otros grupos han organizado protestas masivas mientras su rival, el grupo militante islámico Hamas, con sede en Gaza, ha pedido un tercer levantamiento violento contra Israel. En total, ocho palestinos han sido asesinados, la mayoría en enfrentamientos a lo largo de la frontera de Gaza con Israel.

Los disturbios continuaron el miércoles cuando docenas de palestinos se enfrentaron con las fuerzas israelíes en la ciudad de Belén, en Cisjordania, donde los manifestantes quemaron una gran bandera estadounidense y arrojaron piedras contra los israelíes. Los manifestantes también se enfrentaron con la policía israelí en el este de Jerusalén y en la frontera con Gaza.

Abbas ha dicho que Estados Unidos ya no puede servir como el único mediador de Medio Oriente, y ha estado tratando de reunir apoyo en Europa y el mundo árabe.