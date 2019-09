It: Chapter Two, asusta $ 91 millones con su debut

Los Ángeles.- Un público robusto resultó captar "It: Capítulo dos" en los cines este fin de semana, pero no tan grande como el primero.

Warner Bros. dice el domingo que "It: Capítulo dos", el único lanzamiento nuevo importante, obtuvo un estimado de $ 91 millones de dólares en ventas de boletos en América del Norte en su primer fin de semana de 4.570 pantallas.

Solo después de su predecesor que debutó con un récord de $ 123.4 millones en septiembre de 2017, el lanzamiento de "It: Chapter Two" es la segunda apertura más alta para una película de terror y el mes de septiembre, que antes de "It" no fue un mes fuerte. para éxitos de taquilla. Ambos fueron dirigidos por el cineasta argentino Andy Muschietti.

Jeff Goldstein, quien supervisa la distribución doméstica de Warner Bros., calificó el debut de "sensacional" y no le preocupa que el "Capítulo dos" no haya alcanzado las alturas del primero.

“¿Cuántas películas abren a $ 91 millones? Eso fue un rayo en una botella ”, dijo Goldstein. “No recibes rayos en una botella dos veces. Sin embargo, te acercas ".

Una de las escenas de It: Chapter Two Foto: AP

Basado en la novela de Stephen King, "It: Chapter Two" trae al Club de los Perdedores de vuelta a Derry 27 años después para enfrentarse al payaso demoníaco Pennywise, y está protagonizado por James McAvoy, Jessica Chastain y Bill Hader como algunos de los "perdedores" adultos. La secuela costó alrededor de $ 79.5 millones. Las revisiones fueron un poco más variadas que las primeras, 86% versus 64% en Rotten Tomatoes, pero el público fue consistente. Ambas películas obtuvieron un B CinemaScore.

"Andy Muschietti hace un trabajo increíble al asustar al público", dijo Goldstein. "Creo que nuestro equipo, comenzando con New Line para hacer esto y nuestro equipo de marketing para llevarlo a audiencias de todo el mundo, han dado en el clavo". Lo clavaron ".

El analista senior de medios de Comscore, Paul Dergarabedian, señaló que, a diferencia de la mayoría de las películas de terror que tienden a caer significativamente después del estreno del fin de semana, "It: Chapter Two", como su predecesor y algunas de las películas de terror recientes de alta calidad, podrían tener una "increíblemente larga jugabilidad".

"It: Chapter Two" también es una gran victoria para Warner Bros., que tuvo algunas decepciones este verano con "The Kitchen" y "Shaft", pero también tiene algunas películas que realmente podrían despegar, incluyendo "Joker" saldrá el 4 de octubre y otra adaptación de King, "Doctor Sleep", saldrá el 8 de noviembre.

El resto de los 10 primeros estaba poblado por restos: "Angel Has Fallen" ocupó un distante segundo lugar con $ 6 millones y "Good Boys" quedó en tercer lugar con $ 5.4 millones. En versión limitada, el documental "Linda Ronstadt: El sonido de mi voz" tuvo un buen desempeño en su primer fin de semana, recaudando $ 115,500 en siete ubicaciones.

Después de un verano a la baja para la industria en general y un año que todavía tiene un 6% de descuento, "It: Chapter Two" es un comienzo prometedor para la temporada de películas de otoño, que se extiende desde el día posterior al fin de semana del Día del Trabajo hasta noviembre.

Es realmente importante tener una película para impulsar el impulso, dijo Dergarabedian.

