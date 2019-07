Italia: Detienen a dos jóvenes de EEUU por muerte de policía

ROMA (AP) — Dos adolescentes estadounidenses, compañeros de clase en secundaria en California, pasaron el sábado una segunda noche en una cárcel en Roma después de haber sido interrogados durante horas sobre su presunta participación en el asesinato de un policía italiano.

Los investigadores sostuvieron en declaraciones por escrito el sábado que los dos detenidos confesaron su implicación en el horrible crimen. El vicebrigadier Mario Cerciello Rega, miembro de los renombrados Carabineros (policía paramilitar), recibió ocho puñaladas, al parecer por los adolescentes, y quedó tendido sangrando en una calle cercana al hotel donde los dos estadunidenses estaban hospedados cerca del río Tíber en Roma.

Las autoridades italianas identificaron a los detenidos como Gabriel Christian Natale Hjorth, de 18 años, y Finnegan Lee Elder, de 19, e indicaron que ambos son originarios de San Francisco.

La policía agregó que aparentemente los dos vacacionaban en la capital italiana sin miembros de sus familias.

En la orden de detención, Elder es descrito como quien apuñaló repetidamente al agente de 35 años, quien recién había regresado a laborar después de su luna de miel.

Los investigadores indicaron que Cerciello Rega y otro agente de los Carabineros vestían de civil al momento de confrontar a los estadounidenses cerca de las 3:00 de la madrugada del viernes luego que una transacción de drogas terminara mal.

Natale Hjorth fue descrito en el documento como la persona que golpeó varias veces al compañero de Cerciello Rega.

Bajo las leyes italianas, quienes participan en un asesinato enfrentan la posibilidad de ser acusados del crimen sin importar que no sea quien lo cometió.

Los dos estadounidenses también son investigados por intento de extorsión.

Ambos jóvenes so compañeros de clase en una secundaria de Mill Valley, un suburbio adinerado ubicado 16 kilómetros (10 millas) al norte de San Francisco. Nadie abrió la puerta de entrada de una casa registrada por un pariente de Elder. En una casa registrada bajo el nombre de un familiar de Natale Hjorth, una joven que abrió la puerta gritó ”¡No!” cuando un periodista de The Associated Press pidió hablar con ella.

Los adolescentes le habían arrebatado un bolso con un teléfono celular a un vendedor de drogas que aparentemente les dio “una sustancia diferente” en lugar de cocaína, de acuerdo con un investigador italiano que habló bajo la condición de anonimato por tratarse de una pesquisa en desarrollo.

Carabineros reveló que los estadounidenses exigieron 100 euros (112 dólares) y un gramo de cocaína para devolver el bolso. El presunto vendedor avisó a la policía que había concertado un encuentro con los ladrones para recuperar su bolso y teléfono celular. Se produjo una trifulca en el encuentro y el agente recibió las puñaladas. Murió poco después en el hospital.

Videocámaras de vigilancia y testigos permitieron a la policía identificar rápidamente a los estadounidenses y hallarlos en un hotel cercano a la escena del crimen. Los dos “se aprestaban a partir” de Italia cuando los hallaron, dijo la policía.

De acuerdo con las autoridades, en el allanamiento de su habitación los Carabineros encontraron un cuchillo de hoja larga, posiblemente el utilizado en el ataque, oculto detrás de un panel del cielorraso. También hallaron la ropa que aparentemente vestían durante el ataque.

Según el comunicado de Carabineros, los dos confesaron el crimen al ser interrogados por los fiscales, que les presentaron las “pruebas contundentes”.

Cerciello Rega, querido por su trabajo comunitario con personas sin hogar y enfermas, fue elogiado como un héroe por tratar de mantener seguras las calles de Roma.

Fotografías del agente, vistiendo su uniforme en su boda y mostrando su anillo de matrimonio mientras estaba sentado al lado de su esposa, acapararon las portadas de muchos diarios italianos el sábado.