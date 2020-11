Ivanka Trump asegura que su padre "nunca olvidó por qué se postuló y por quién lucha"

Estados Unidos.- Apenas unas horas antes de que Estados Unidos (EEUU) viva oficialmente sus elecciones Presidenciales, Ivanka Trump, hija del candidato republicano, ha estado más activa que nunca en redes sociales mostrando su total apoyo a quien aún lleva en su espalda el título de Presidente.

Fueron diversos medios los usados por la hija de Donald, aunque el principal es la red social Twitter, al parecer la preferida de la familia Trump, también la más usada por el máximo líder de la Casa Blanca.

Durante el transcurso de este 2 de noviembre, día previo a las votaciones, Ivanka ha dejado varias publicaciones que nos dejan pistas sobre su ideología y de lo que busca la campaña del mandatario para ganar puntos porcentuales en las encuentas. A continuación podrás leer algunas de ellas.

"My father has never forgotten why he ran for President, and who he is fighting for: YOU!", traducido al español: Mi padre nunca ovidadó por qué se postuló para presidente y por quién está luchando: ¡USTED!".

"Tomorrow Iowa will we re-elect the People’s President @realDonaldTrump and the great", "Thank you Lansing, Michigan!", "Michiganders are ready for FOUR MORE YEARS of @realDonaldTrump", fueron solo algunos de los tweets que publicó la popular hija del Presidente.

Aunque la publicación que tal vez más llamó la atención es la siguiente: "Trump parades & rallies have taken over the USA!. This is a movement of millions and millions of American patriots. There is more enthusiasm for @realDonaldTrump than there ever was in 2016. The MAGA movement is MASSIVE and it is unstoppable!".

Traducción al español: "¡Los desfiles y mítines de Trump se han apoderado de los EE.UU.!. Este es un movimiento de millones y millones de patriotas estadounidenses. Hay más entusiasmo por @realDonaldTrump que en 2016. ¡El movimiento MAGA es MASIVO e imparable!".

Este mensaje dirigido a los estadounidense fue acompañado por un video que muestra sitios característicos del llamado "país de las oportunidades", así como de Donald en medio de eventos políticos y desfiles.

Para leer todas las publicaciones de Ivanka, y en orden cronológico, debes entrar al perfil que ves en el video anterior.