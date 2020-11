Jair Bolsonaro asegura tener información que comprueba fraude en elecciones de Estados Unidos

Brasil.- Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, es uno de los pocos mandatarios que aún no han reconocido ni felicitado a Joe Biden, incluso, ha coincidido con Donald Trump, en en las elecciones presidenciales del 03 de noviembre hubo fraude.

Jair Bolsonaro, ha asegurado que hubo fraude en los comicios para elegir presidente de Estados Unidos, donde se enfrentaron Joe Biden y Donald Trump, es por ello, que ha decidido esperar a felicitar al demócrata.

El presidente brasileño, no ha tenido repara en apoyar las acusaciones infundadas de Donald Trump sobre un supuesto fraude en las elecciones de Estados Unidos.

Asimismo, aseguró que tiene informes, sin embargo, que no serviría de nada compartirlos con la prensa, pues de igual manera, no la divulgarían, pero aseguró que hubo muchos fraudes.

La prensa no lo divulga, pero yo tengo mis informaciones, y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes (en las elecciones de Estados Unidos), afirmó Bolsonaro a periodistas tras votar en Río de Janeiro