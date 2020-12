Jair Bolsonaro dice que en África murieron menos por Covid-19 porque usaron "hidroxicloroquina"

Río de Janeiro, Brasil.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este jueves que en África fallecieron menos personas por Covid-19 porque fueron tratados con "hidroxicloroquina", un fármaco utilizado para combatir la malaria, aunque las autoridades sanitarias han advertido que no se ha demostrado científicamente que sirva contra el nuevo coronavirus.

Bolsonaro volvió a defender el uso del medicamento durante un discurso en la inauguración del eje principal del nuevo Puente Guaíba en la ciudad Puerto Alegre, capital del estado de Río Grande del Sur.

"El gobierno hizo todo lo posible. No podemos actuar directamente sobre el tema del Covid por un asunto judicial. Pero, desde el primer momento, hablamos de tratamiento temprano Ahora he hablado con Ernesto Araújo (su ministro de Relaciones Exteriores), no tenemos noticias de nuestros hermanos en África con un gran número de muertos", empezó su explicación.

"Todos esperaban lo contrario. Una persona con deficiencia de alimentos puede ser más victimizada. ¿Pero por qué no murieron?", preguntó el mandatario e indicó "porque hay malaria allí y fueron tratados con hidroxicloroquina".

Bolsonaro, quien fue tratado con el fármaco cuando estuvo enfermo de Covid-19 el pasado julio, sostuvo que "muchas vidas fueron salvadas" en el país sudamericano porque también usaron el antipalúdico cloroquina.

Las declaraciones del mandatario llegan justo cuando casi todos los estados reportaron tendencia al alza en las muertes por la enfermedad, según los medios brasileños.

Brasil, uno de los países más afectados por Covid-19, registró este miércoles otras 836 muertes y 53.453 nuevos contagios, para un total de 178.995 fallecidos, y 6,728,452 casos.

Este jueves, Bolsonaro también dijo que "debemos traer tranquilidad a la población y no caos. Lo que pasó al inicio de la pandemia no conduce a nada. Lamentamos profundamente las muertes y, por lo tanto, estamos superando obstáculos".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en julio que interrumpió los tratamientos de la COVID-19 con hidroxicloroquina y lopinavir/ritonavir porque de acuerdo a los estudios no reducen la mortalidad en los enfermos hospitalizados.