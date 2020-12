Jair Bolsonaro dice que "prisa por la vacuna no se justifica" en Brasil

Río de Janeiro.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el pasado sábado 19 de diciembre que la prisa por la vacuna contra el nuevo coronavirus (COVID-19) no se justifica en el país sudamericano, donde hay más de 7 millones de contagios.

"La pandemia realmente está llegando a su fin. Los números han mostrado eso. Estamos con una pequeña subida ahora, pero se trata de un pequeño repique, que es previsible", indicó primero el mandatario durante un diálogo para un "en vivo" en las redes sociales del diputado Eduardo Bolsonaro (uno de sus hijos).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Bolsonaro, quien sea negado a poner más cuarentenas y ha priorizado la economía, siguió explicando su punto, según considera que "la prisa por la vacuna no se justifica, porque es algo (el inmunizante) que afecta la vida de las personas. Cuando uno se inocula algo, el sistema inmunológico puede reaccionar de forma imprevista".

También señaló que la vacuna no puede ser distribuida hasta que no sea aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que es del gobierno brasileño.

El pasado miércoles, cuando formalizó un decreto que permitirá a su administración contraer una deuda de 20.000 millones de reales (hoy unos 4.000 millones de dólares) para adquirir vacunas contra el nuevo coronavirus, dijo que "no estoy con prisa para gastar ese dinero".

"No estamos politizando (la crisis sanitaria). No tengo prisa en gastar. No estamos con prisa en gastar dinero. Nuestra prisa es con salvar vidas. No quiero hacer juicios anticipados de nadie, pero es muy sospechosa esa prisa para que gastemos los 20.000 millones de reales comprando la vacuna", manifestó.

En otras ocasiones, el presidente también ha dicho que no piensa vacunarse y espera que no sea obligatorio en el país, además, desde el comienzo de la pandemia ha minimizado la enfermedad incluso una vez la llegó a calificar como "gripecita".

COVID-19 en Brasil

De acuerdo con el último reporte de las autoridades sanitarias, el país sigue siendo uno de los más afectados.

El Ministerio de Salud informó ayer lunes que se registraron otras 527 muertes y 25.019 nuevos contagios, para un total de 187.291 fallecidos y 7.263.619 casos.

Con información de EFE.