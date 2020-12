Jair Bolsonaro "dispuesto a trabajar" con Joe Biden, tras decir que hubo fraude en las elecciones

Brasilia.- El mandatario brasileño Jair Bolsonaro dijo este martes 15 de diciembre que estará "dispuesto a trabajar" con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tras asegurar semanas antes que hubo fraude en las elecciones de noviembre.

"Saludos al presidente Joe Biden, con mis mejores deseos y la esperanza de que Estados Unidos siga siendo "la tierra de los libres y el hogar de los valientes", escribió Bolsonaro en su cuenta de Twitter ayer por la tarde.

En otro mensaje, agregó que "estaré dispuesto a trabajar con el nuevo gobierno y seguir construyendo una alianza Brasil-Estados Unidos, en defensa de la soberanía, democracia y libertad en todo el mundo, así como en la integración económico-comercial en beneficio de nuestros pueblos".

Bolsonaro publicó el comunicado dos días después de que el Colegio Electoral de Estados Unidos confirmó la victoria de Joe Biden, un anuncio que también esperó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Rusia, Vladimir Putin, que enviaron el martes mensajes de felicitación al presidente electo.

Jair Bolsonaro dice estar "dispuesto a trabajar" con Joe Biden.

Bolsonaro es el principal aliado del presidente estadounidense Donald Trump en Latinoamérica, e incluso manifestó su apoyo en la campaña electoral, y además, el día de las elecciones dijo en su red social que tenía sospechas sobre una "injerencia de otras potencias en el resultado final de las urnas".

Donald Trump recibió a Jair Bolsonaro en la Casa Blanca en 2019.

Hace dos semanas, el mandatario brasileño también manifestó a los medios que hubo fraude en las elecciones estadounidenses: "la prensa no lo divulga, pero yo tengo mis informaciones, y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes".

Por su parte, Biden dijo en septiembre durante el primer debate que iba a tratar de contener con otros países la deforestación en la Amazonia negociando con Brasil, y Bolsonaro respondió que no iba a aceptar "sobornos o infundadas amenazas".