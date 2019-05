Jair Bolsonaro recibirá homenaje en Dallas

Sao Paulo.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este jueves que la próxima semana viajará a la ciudad estadounidense de Dallas para participar en una cena de gala en su honor, la cual tuvo que ser cancelada en Nueva York, donde estaba prevista inicialmente, debido a una fuerte campaña de rechazo.

Bolsonaro viajará la noche del martes a la capital de Texas, donde pretende retomar la agenda que tenía prevista en Nueva York, según explicó en una transmisión al vivo realizada en sus redes sociales.

El ultraderechista fue nombrado Personalidad del Año 2019 e iba a recibir el reconocimiento por parte de la Cámara de Comercio Brasil-EEUU en Nueva York, pero el evento contó con la resistencia de activistas y políticos, entre ellos el alcalde de esa ciudad, el demócrata Bill de Blasio.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE

"El martes viajaremos a Texas, a Dallas, y no a Nueva York, ya que el alcalde no quiere nuestra presencia allí. No hay problema, puede estar tranquilo. Respeto su interés, no sé que gana con eso", afirmó el jefe de Estado, en el poder desde el pasado 1 de enero.

En Dallas, donde permanecerá el miércoles y jueves de la próxima semana, será recibido por el expresidente de Estados Unidos George Bush y por el senador Ted Cruz, ambos del Partido Republicano.

El propio Gobierno brasileño admitió la semana pasada que había cancelado su visita a Nueva York debido a la "resistencia y los ataques deliberados" por parte del alcalde de esa ciudad, Bill de Blasio, y "la presión de grupos de interés".

"Ante la resistencia y los ataques deliberados del alcalde de Nueva York y de la presión de los grupos de interés sobre las instituciones que organizan, patrocinan y acogen en sus instalaciones anualmente el evento, quedó patente la ideología de la actividad", resaltó el portavoz de la Presidencia, Otavio do Rego Barros.

En una entrevista a una radio local, De Blasio consideró que el presidente brasileño "es peligroso no sólo por su evidente racismo y homofobia, sino porque desafortunadamente es la persona con mayor poder de impacto sobre lo que pasa en la Amazonía en el futuro".

Tras cancelar su visita a la ciudad , el alcalde volvió a dirigirse al mandatario brasileño en las redes sociales y afirmó que los neoyorquinos "no hacen la vista gorda a la opresión".