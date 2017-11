Japón.- Japón redobló sus patrullas costeras e instó el martes a las autoridades locales y pescadores a mantenerse alerta, después del hallazgo en su costa norte de varios barcos que se cree procedían de Corea del Norte. Una de las embarcaciones llevaba varios cadáveres a bordo.

“La guardia costera y la policía tienen que cooperar para redoblar las patrullas marítimas en torno a Japón”, dijo el portavoz jefe del gobierno, Yoshihide Suga, cuando se le preguntó sobre los reportes de que se había encontrado una embarcación con ocho personas muertas en la costa de la prefectura de Akita, separada de Corea del Norte por el Mar de Japón.

¡Japón en alerta! Llegan embarcaciones norcoreanas. FOTO: AP

“El gobierno pretende mejorar esto para asegurar que podemos vigilar ante botes o personas sospechosas que lleguen a Japón”, añadió Suga.

Las autoridades locales, pescadores y residentes deben reportar cualquier barco o persona cuestionable que avisten, señaló.



La policía rescató la semana pasada a ocho personas que se cree eran pescadores norcoreanos, que estaban a la deriva junto con su captura de calamares.





No está claro si los tripulantes de las docenas de embarcaciones norcoreanas que llegan cada año a las costas japonesas pretenden desertar o simplemente no consiguen regresar a su país en sus endebles embarcaciones de madera.



El barco encontrado el lunes parecía no llevar bandera ni otros distintivos y se reportó que su nacionalidad no estaba clara. Sin embargo, la tosca embarcación, con una borda muy baja, es similar a otros botes mal equipados que suelen operar desde Corea del Norte.



Los ocho cuerpos se encontraron bajo cubierta y se trasladaron a tierra en camillas, según el Kyodo News Service y otros medios japoneses.