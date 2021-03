Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia, asegura que su detención es ilegal

Bolivia.- La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, aseguró que su detención por cargos relacionados a un Golpe de Estado, se trata de un acto ilegal, pues sin previo aviso o citación, la exmandataria fue aprehendida y presentada ante la justicia.

“Ha sido una aprehensión ilegal sin previa citación”, declaró brevemente Jeanine Áñez a la televisora Unitel tras descender del avión que la trasladó desde Trinidad a la Paz durante la madrugada de este sábado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Previo a su arresto, Jeanine Áñez denunció un “abuso y persecución” a través de su cuenta de Twitter, luego de que dos funcionarios de su gobierno también fueran arrestados.

Leer más: Trasladan a expresidenta interina Áñez a La Paz para legalizar su detención

Esto no es persecución, es una demanda que se presentó en diciembre por conspiración y sedición en contra de la senadora Áñez”, afirmó el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo.

La exmandataria de 53 años no será sometida a juicio de responsabilidades en su condición de expresidenta sino por sus acciones como senadora de oposición, alegó el ministro de Justicia, Iván Lima. “Este caso ha sido presentado contra la exsenadora Áñez no contra la expresidenta. Por tanto, no está protegida por un juicio de responsabilidades”, dijo.

En las siguientes horas, Áñez y otros dos detenidos comparecerán ante un juez que podría otorgarles arresto domiciliario o enviarnos a un penal en forma preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Leer más: Piden prisión preventiva para el expresidente de Perú por supuestos sobornos

El caso ha vuelto a elevar la tensión política en Bolivia. Líderes de oposición han calificado las detenciones de ilegales y han acusado al gobierno del presidente izquierdista Luis Arce de utilizar la justicia para una “persecución judicial”, según han declarado por separado el expresidente Carlos Mesa y el gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, ambos líderes de la oposición.

Arce, Morales y legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) han calificado de un golpe de Estado lo ocurrido tras elecciones de octubre de 2019, denunciadas como fraudulentas por la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que desencadenó un estallido social que cobró la vida de 36 personas y obligó a Morales a renunciar tras 14 años en el poder. El expresidente buscaba una cuarta reelección en esos comicios fallidos.