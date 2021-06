Jefe de diversidad de Google: los judíos tienen un "apetito insaciable por la guerra"

Estados Unidos.- El jefe de estrategia de diversidad de Google está bajo fuego por una publicación de blog de 2007 en la que escribió que los judíos tienen "un apetito insaciable por la guerra y la matanza" y una "insensibilidad" ante el sufrimiento de las personas.

Kamau Bobb hizo los comentarios en una publicación del 30 de noviembre de 2007 titulada "Si yo fuera judío" cuando era investigador asociado en tecnología en Georgia Tech, informó Washington Free Beacon.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En él, describió cómo creía que los judíos deberían ver el conflicto de Oriente Medio mientras atacaba las acciones de Israel en Gaza y Líbano en ese momento. "Si fuera judío, me preocuparía mi insaciable apetito por la guerra y matar en defensa de mí mismo", escribió.

“La autodefensa es sin duda un instinto, pero tendría miedo de mi creciente insensibilidad hacia el sufrimiento (de) los demás. Mi mayor tormento sería haber malinterpretado la identidad que ofrece mi historia y haber transpuesto la compasión espiritual y humana con una impunidad moralista ".

Leer más: Hombre muere en un lago de Minnesota para rescatar a su novia que se ahogaba

Bobb, un graduado de Midwood High School en Brooklyn, criticó al gobierno israelí, argumentó que los judíos deberían ser "atormentados" por las acciones del país y dijo que el sufrimiento judío, en particular el Holocausto, debería en teoría darles más "compasión humana".

Kamau Bobb siendo criticado por medios en Estados Unidos. Twitter

Si yo fuera judío hoy, mi sensibilidad estaría atormentada. Me resultaría cada vez más difícil conciliar los largos ciclos de opresión que el pueblo judío ha soportado y el insaciable apetito por la violencia vengativa que Israel, mi tierra natal, ha adquirido ahora, escribió.

“Esta reconciliación sería particularmente difícil ahora, en noviembre, 79 años después de la Kristallnacht, la Noche de los Cristales Rotos”, continuó Bobb.

Leer más: Maestra evita feminicidio porque su alumno no se conectó a clases por Zoom

“El aniversario de este día terriblemente monumental en mi historia me haría detenerme. Me obligaría a reflexionar sobre el legado de un sufrimiento humano extraordinario. Me pregunto cómo la despiadada erupción de la crueldad a mediados del siglo XX ha influido en la forma de mi identidad como judío y en nuestra identidad colectiva como pueblo judío ”, añadió.

En otros comentarios sobre el conflicto en la región, escribió: “No sé cómo reconciliaría esa identidad con el comportamiento de los extremistas judíos fundamentalistas o de Israel como nación. Los detalles me confundirían.

AMLO: “Si dar trato preferente a indígenas es ser racista, que me apunten en la lista”

Bobb enfrentó críticas el miércoles por sus comentarios de 2007.