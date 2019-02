Jeff Bezos denuncia ser chantajeado con fotos íntimas

Washington.- Jeff Besos, el fundador de Amazon y considerado el hombre más rico del mundo, acusó a la empresa matriz del tabloide The National Enquirer de chantajearle con publicar mensajes de texto y fotos íntimas para que cese una investigación sobre el origen de esa filtración.

A raíz de esa información, Jeff Bezos contrató a investigadores para determinar el origen de la filtración.

En el pasado mes de enero, el dueño de Amazon y su esposa, MacKenzie, anunciaron que se divorciaban, y días después, The National Enquirer sacó a la luz que Jeff Bezos mantenía una relación extramatrimonial con la expresentadora de televisión Lauren Sánchez.

Según detalló Bezos en un artículo en Medium, el presidente de American Media Inc., la matriz del tabloide, le contactó a través de intermediarios mutuos para extorsionarle con publicar fotos y mensajes privados si no cesaba la investigación.

Por supuesto que no quiero que se publiquen fotos personales, pero tampoco quiero participar en sus conocidas prácticas de extorsión, favores políticos, ataques políticos y corrupción", dijo Bezos sobre American Media Inc.

El magnate también publicó en el artículo los correos electrónicos que su abogado recibió del representante de David Pecker, el presidente de American Media Inc., en los que se describían las fotografías íntimas que tienen en su poder y le chantajeaban.

Me hicieron una oferta que no podía rechazar. O al menos eso creyeron las personas a la cabeza del The National Enquirer. Me alegra que pensaran eso, porque les animó a ponerlo todo por escrito", explicó.