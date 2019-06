Jeque afirma que esta bien golpear a esposas pero sin dañarlas

Egipto.- Las esposas pueden ser golpeadas siempre que no se rompan huesos como resultado de la paliza. Las declaraciones del gran Imam de Al Azhar, Ahmed el Tayeb, que albergan una violencia de género que todavía es un tabú dentro de los muros de los hogares egipcios, han desencadenado el debate.

El Tayeb pronunció sus palabras durante un programa de televisión que dirigió durante el mes sagrado de Ramadán. "El remedio que ofreció el Corán es golpear de manera simbólica con el propósito de reformar, pero sin causar daño, daño o dolor", argumentó el líder religioso ante sus espectadores.

"Los textos del Corán y las disposiciones de la legislación islámica son válidos en todo momento y en todo lugar", subrayó. El jefe de una institución con sede en El Cairo, que dice ser el faro del Islam sunita, basó sus palabras en algunos versos de "la sura de las mujeres" del Corán.

"Los hombres están a cargo de las mujeres en virtud de la preferencia que Allah le ha dado a unos sobre los demás (...) Habrá quienes sean rectos, obedientes y mantengan, cuando no vean, lo que Allah manda guardar. Pero "aquellos cuya rebelión temen, los amonestan, no duermen con ellos, los golpean, pero si los obedecen, no busquen ningún medio en contra de ellos", dice el verso.

AFP

Según El Tayeb, la acción de un hombre para golpear a su cónyuge "tiene algunas reglas y límites". "No debe romperse un hueso, o causar daño a un órgano o extremidad de su cuerpo, o golpearlo con la mano en la cara o dejarlo herido o causar daño psicológico".

El objetivo es golpearla de manera simbólica con el Swak [un pequeño palo de madera utilizado en la antigüedad para limpiar los dientes] o con el cepillo de nuestro tiempo ", dijo el gran imán.

Su verborrea ha levantado polvo y las críticas que recibe Al Azhar, en el ojo del huracán por el currículo escolar en la amplia red de centros educativos que administra en el país más poblado del mundo árabe.

La opinión del jeque que permite que el hombre golpee a su esposa es su principal ideología y su discurso está grabado en video y audio, condenó el diputado Mohamed Abu Hamed.

AFP

La fatwa (edicto islámico) de El Tayeb también se reunió con quienes argumentan que el Corán permite y consagra la violencia de género.

Una opinión sostenida por el presentador de televisión egipcio Islam al Behiri, un reformador condenado a prisión por insultar a la religión que fue indultada por el presidente Abdelfatah al Sisi a fines de 2016.

El teólogo alega que los primeros eruditos entendieron mal los términos del Corán e ignoró el contexto y el significado real de dicha ayah.

"El objetivo de golpear a la mujer es castigarla y disciplinarla, no hacerle daño", insisten. Acorralado por la controversia, Al Azhar ha tratado de retirarse.