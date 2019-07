Jimmy Morales pide a magistrados no atentar contra el desarrollo

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, volvió a criticar este jueves el fallo de la Corte de Constitucionalidad que frenó las negociaciones con EE.UU. para convertir a la nación en "tercer país seguro" para los migrantes.

"Magistrados, no actúen contra el desarrollo nacional, no actúen contra nuestro pueblo, no promuevan más migración ilegal, no atenten contra la paz social y nuestra economía, ya no son cientos de millones. ¡Son miles de millones en pérdidas", escribió el mandatario en sus redes sociales.