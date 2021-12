Joe Biden, a diferencia de otros países, no ha impuesto nuevas restricciones en Navidad por ómicron

Estados Unidos.- El mensaje del presidente Joe Biden al pueblo estadounidense sobre la confrontación de omicron viene con una fuerte dosis de halagos, mientras que otros países emiten edictos a sus ciudadanos a medida que la nueva variante del coronavirus, ómicrón, toma el control a una velocidad asombrosa.

La reacción polarizada de Estados Unidos a las vacunas y máscaras, y su sistema de gobierno en el que los estados tienen una amplia autoridad sobre asuntos de salud, limitan algunas de las opciones que el mandatario puede ejercer, al menos sin provocar estallidos políticos que podrían distraer la atención de la urgencia de su mensaje.

“Lo que hemos aprendido es que la política importa”, dijo Jen Kates, quien dirige el trabajo de salud global para la Kaiser Family Foundation, que no es partidista. "Habrías esperado que capeáramos la tormenta , y no lo hemos hecho".

“Somos un país grande, somos un país complejo, y en cada tema los partidistas están divididos”, dijo. "Eso, junto con el control local, y terminamos con una respuesta inconexa".

En Francia, el primer ministro Jean Castex ha prohibido los conciertos públicos y los espectáculos de fuegos artificiales en las celebraciones de Año Nuevo, al tiempo que pide a la gente que evite las grandes reuniones y limite el número de miembros de la familia que se reúnen en Navidad.

En Canadá, el gobierno federal del primer ministro Justin Trudeau está aconsejando a los ciudadanos que no viajen, y lo respalda con una severa advertencia de que si dan positivo en el extranjero no podrán tomar un vuelo de regreso y podrían quedar varados.

En Alemania, el canciller Olaf Scholz y los gobernadores estatales acordaron restricciones que entrarán en vigencia antes del año nuevo, incluida la limitación de las reuniones privadas a 10 personas, el cierre de clubes nocturnos en todo el país y la celebración de grandes eventos como partidos de fútbol sin audiencias en persona.

En los Estados Unidos, Biden no ha emitido nuevas advertencias de viaje ni ha instado a la cancelación de eventos públicos. Él defiende su mandato de vacunas en el lugar de trabajo, que está atrapado en un litigio. Pero se ha abstenido de acciones como un requisito de vacunación para los viajes aéreos, que algunos expertos en salud pública han pedido.

Hablando en la Casa Blanca el martes, el presidente parecía estar esforzándose por intentar conectarse con los espectadores en la televisión. Evitó el eslogan de que él y otros miembros de su administración a menudo han usado __ “pandemia de no vacunados” __ y, en cambio, trató de atraer a los que rechazan las vacunas como conciudadanos.

"Yo, honestamente por Dios, creo que es su deber patriótico", dijo Biden, instando a los no vacunados a vacunarse.

Incluso invocó a su predecesor republicano. “Justo el otro día, el ex presidente (Donald) Trump anunció que había recibido su vacuna de refuerzo”, dijo Biden. "Puede que sea una de las pocas cosas en las que él y yo estamos de acuerdo".

Para los estadounidenses vacunados, el mensaje del presidente fue una luz amarilla intermitente para que tuvieran cuidado y sentido común a medida que avanzan con sus planes de vacaciones. Para los no vacunados, se pensó como una luz roja intermitente para hacer una pausa, mirar bien y reconsiderar su postura.

"Tienen una obligación con ustedes mismos, con su familia", dijo Biden. “Vacúnate ahora”, suplicó. "Es gratis. Es conveniente. Te lo prometo, salva vidas ".

Pero no está claro qué, si acaso, persuadirá a unos 40 millones de adultos estadounidenses que siguen sin vacunarse, según lo publicado por The Associated Press.

Una encuesta de la fundación Kaiser realizada esta semana encontró que solo alrededor de 1 de cada 8 adultos no vacunados dijo que la aparición de omicron los ha hecho más propensos a recibir una inyección.

Las encuestas anteriores de Kaiser destacaron las divisiones partidistas e ideológicas. Una encuesta el mes pasado encontró que el 55% de los adultos no vacunados son republicanos o se inclinan por el Partido Republicano. Eso se compara con el 16% de los demócratas.

Una cuarta parte de todos los republicanos dicen que definitivamente no tendrán una oportunidad, en comparación con solo el 2% de los demócratas que dicen lo mismo.

Estados Unidos bajo COVID es como dos naciones, dijo el Dr. Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine en Houston. No está seguro de que el mensaje de Biden se conecte con los que rechazan las vacunas.

Aproximadamente dos tercios de los estadounidenses entienden que las vacunas pueden ayudarlos, dijo Hotez, pero entre un cuarto y un tercio "viven bajo una roca".

Si bien la Casa Blanca intenta llegar a todos los estadounidenses, "resulta muy simplista", dijo Hotez.

Y la tarea de mensajería de Biden no será menos complicada.

A medida que se propaga el omicron, más personas vacunadas se van a infectar porque dos inyecciones por sí solas no parecen ofrecer suficiente protección contra la enfermedad. Incluso si las personas vacunadas evitan la hospitalización, como los datos indican que generalmente pueden hacerlo, un caso de COVID altera la vida familiar y las rutinas laborales.

"Debido a que omicron se propaga tan fácilmente, veremos que algunas personas completamente vacunadas contraerán COVID, potencialmente en grandes cantidades", reconoció Biden. "Habrá casos positivos en todas las oficinas, incluso aquí en la Casa Blanca ... entre los vacunados".

Sin embargo, su administración no ha cambiado la definición de "completamente vacunado" de dos inyecciones de las vacunas Pfizer o Moderna a tres, como han instado algunos expertos en salud pública. Con la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson, también se recomienda un refuerzo.

La sensación de malestar entre la mayoría de los estadounidenses vacunados se ve subrayada por informes noticiosos de personas conocidas como la senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, que contrajeron COVID aunque estaban completamente vacunadas y potenciadas.

Y el miércoles por la noche, el representante Jim Clyburn, DS.C., un aliado cercano de Biden, anunció que dio positivo en una prueba de infección pero que no presenta síntomas. Aún así, su roce con COVID-19 significó que tuvo que perderse la boda de su nieta.

"Estados Unidos se encuentra en una nueva fase de esta pandemia", dijo Clyburn, quien está completamente vacunado y reforzado, en un comunicado. “Nadie es inmune a este virus. Insto a todos los que no lo hayan hecho a que se vacunen y se pongan refuerzos ".