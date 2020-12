Joe Biden acumula tensiones en China: no retirará aún sanciones comerciales

Estados Unidos.- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dice que no pondrá fin de inmediato a China las sanciones comerciales a los productos chinos impuestos por el presidente Donald Trump, informó el miércoles el New York Times.

Biden dijo en una entrevista que Estados Unidos necesitaba recuperar influencia para usarla en las negociaciones con China y obtener el poder político durante la transición entre los funcionarios de la Casa Blanca.

No voy a hacer ningún movimiento inmediato, y lo mismo se aplica a las tarifas", dijo Biden. "No voy a perjudicar mis opciones. En mi opinión, todavía no tenemos apalancamiento, agregó.