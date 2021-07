Joe Biden advierte que desinformación en redes sociales sobre Covid-19 está “matando gente”

Estados Unidos.- El presidente Joe Biden, advirtió que la desinformación en redes sociales sobre Covid-19 "matando gente", esto luego e que una periodista preguntara sobre el supuesto papel de "plataformas como Facebook" en la difusión de falsedades sobre las vacunas y la pandemia.

El gobierno de Biden, ha estado presionando a las empresas de redes sociales para que aborden la desinformación; el viernes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Facebook y otras plataformas no estaban haciendo lo suficiente para combatir la información errónea sobre las vacunas.

Están matando gente. La única pandemia que tenemos es entre los no vacunados, declaró Biden a los periodistas en la Casa Blanca

Por su parte, Facebook comunicó que está tomando "medidas agresivas" para proteger la salud pública, también, ha introducido normas contra la realización de afirmaciones falsas específicas sobre el Covid-19 y las vacunas para prevenir la enfermedad y afirma que proporciona a la gente información fiable sobre estos temas.

Asimismo, la re sociales aseguró que 85% de sus usuarios estaban vacunados o querían estarlo.

El objetivo del presidente Biden era que el 70% de los estadounidenses estuvieran vacunados para el 4 de julio

Por otro lado, los funcionarios de salud de Estados Unidos, advirtieron que el aumento actual en el país de muertes e infecciones por Covid-19 está afectando exclusivamente a las comunidades no vacunadas, informó el medio Sport.

No vacunados

Casi todas las hospitalizaciones y muertes en Estados Unidos, se encuentran entre los no vacunados. Pero los casos de Covid-19 casi se triplicaron en el país durante dos semanas en medio de una avalancha de información errónea sobre vacunas que está presionando a los hospitales, agotando a los médicos y empujando al clero a la refriega, informó The Associated Press.

En todo Estados Unidos, el promedio móvil de siete días de casos nuevos diarios aumentó en las últimas dos semanas a más de 37,000 el martes, frente a menos de 13,700 el 6 de julio, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Solo el 56,2% de los estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.