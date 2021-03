Joe Biden advierte que estadounidense están declarando la victoria del Covid-19 demasiado rápido

Washington.- El presidente Joe Biden y un alto funcionario de salud advirtieron el lunes que demasiados estadounidenses están declarando la victoria del virus demasiado rápido, pidiendo que se mantengan o restablezcan los requisitos de máscaras y otras restricciones para evitar un "cuarto aumento" de Covid-19.

La directora de los CDC dijo que tenía una sensación de "fatalidad inminente" si la gente seguía disminuyendo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La doble dosis de advertencias se produjo incluso cuando Biden presentó nuevos pasos esperanzadores para expandir las vacunas contra el coronavirus, y todos los adultos serán elegibles durante las próximas 5 semanas.

Leer más: Joe Biden tacha de "intolerable" la matanza en Myanmar, no descarta sanciones

Biden anunció planes para expandir la cantidad de farmacias minoristas que administran vacunas e inversiones para ayudar a los estadounidenses a llegar a los sitios de vacunación. Pero el optimismo se vio atenuado por severas advertencias sobre la posibilidad de otra ola de casos.

"Esto es muy serio", dijo Biden, instando a los gobernadores a restablecer los mandatos de máscara y otras restricciones que algunos estados han estado suavizando.

Horas antes, durante una sesión informativa de salud virtual en la Casa Blanca, la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se emocionó al reflexionar sobre su experiencia al tratar a pacientes con Covid-19 que están solos al final de sus vidas.

Tenemos mucho que esperar, tanta promesa y potencial de dónde estamos y tantas razones para la esperanza, dijo. Pero ahora mismo, tengo miedo

"Voy a perder el guión y voy a reflexionar sobre la sensación recurrente que tengo de un destino inminente".

Los casos del virus aumentaron aproximadamente un 10% durante la última semana con respecto a la semana anterior , a aproximadamente 60,000 casos por día, y las hospitalizaciones y las muertes también aumentaron, dijo Walensky.

Advirtió que, sin una acción inmediata, Estados Unidos podría seguir a los países europeos hacia otro aumento en los casos y sufrir muertes innecesarias.

“Tengo que compartir la verdad y tengo la esperanza y la confianza de que me escucharán”, dijo.

Más tarde el lunes, Biden se dirigió a la nación desde la Casa Blanca y declaró: “Si bajamos la guardia ahora, podemos ver que el virus empeora, no mejora. La gente está disminuyendo las precauciones, lo cual es algo muy malo ".

Biden hizo un llamamiento directo a los gobernadores, líderes estatales y locales para restablecer los requisitos de uso de máscaras si los han levantado, y dijo que alentó a los líderes a detener los planes para aliviar aún más las restricciones relacionadas con el virus.

“Por favor, esto no es política, restablezca el mandato si lo defrauda”, dijo.

Biden anunció que para el 19 de abril, al menos el 90% de la población adulta de EE. UU. Sería elegible para la vacunación y tendría acceso a un sitio de vacunación dentro de las 5 millas de su hogar. La vacunación rápida seguiría dependiendo del suministro.

Biden había ordenado anteriormente que todos los estados hagan que todos los adultos sean elegibles para la vacunación antes del 1 de mayo, pero muchos se han movido para levantar los requisitos de elegibilidad antes en previsión de aumentos de suministro.

Mientras tanto, la Casa Blanca se está moviendo para duplicar la cantidad de farmacias que participan en el programa federal de farmacias minoristas, que se ha convertido en una de las vías más eficientes para administrar vacunas, y aumentar la cantidad de dosis que deben entregar.

Las farmacias minoristas están ubicadas relativamente cerca de la mayoría de los estadounidenses y tienen experiencia en la entrega de vacunas como vacunas contra la gripe.

Biden anunció que EE. UU. Espera la entrega de 33 millones de dosis de la vacuna Covid-19 esta semana, incluidos 11 millones de la inyección de dosis única de Johnson & Johnson.

Más de uno de cada cinco adultos y casi el 50% de los estadounidenses mayores están completamente vacunados, según datos de los CDC. El jueves, EE. UU. Estableció un nuevo récord en un solo día de disparos en armas: más de 3,2 millones.

"Ahora no es el momento de decepcionar", dijo Biden. “Ahora no es el momento de celebrar. Es hora de hacer lo que mejor sabemos hacer como país: nuestro deber, nuestros trabajos, cuidarnos unos a otros ”.

"Lucha hasta el final", agregó. "No te rindas ahora".

Walensky y el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, hicieron un llamado a los funcionarios electos, líderes comunitarios y estadounidenses comunes para que mantengan las medidas de distanciamiento social y el uso de máscaras.

"Estamos haciendo las cosas prematuramente", dijo Fauci, refiriéndose a los movimientos para aliviar las restricciones. Walensky hizo un llamamiento a los estadounidenses: "Por favor, esperen un poco más".

Añadió: "No somos impotentes, podemos cambiar esta trayectoria de la pandemia".

Walensky señaló un aumento en los viajes y la relajación de las restricciones de virus para el aumento de casos. “La gente quiere terminar con esto. Yo también quiero terminar con esto ”, dijo.

"Hemos visto aumentos repentinos después de cada día festivo", reiteró: "Por el momento, limite los viajes a los viajes esenciales".

Mientras tanto, la Casa Blanca descarta la creación de un "pasaporte de vacunas" nacional para que los estadounidenses verifiquen su estado de vacunación, diciendo que deja que el sector privado desarrolle un sistema para que las personas demuestren que han sido vacunadas.

Algunos otros países están estableciendo bases de datos nacionales para permitir que las personas vacunadas reanuden sus actividades normales.

Leer más: AMLO culpa a Joe Biden de no invertir lo suficiente para frenar migración de Centroamérica

“Sabemos que hay un segmento de la población que está preocupado de que el gobierno juegue un papel demasiado duro en el monitoreo de sus vacunas”, dijo Andy Slavitt, asesor de Covid-19 de la Casa Blanca. Dijo que a los funcionarios les preocupa que "desanime a la gente" de vacunarse si el gobierno federal está involucrado.

La administración, en cambio, está desarrollando pautas para dichos pasaportes, abordando la privacidad, la precisión y la equidad, pero la Casa Blanca no ha dicho cuándo estarán listas esas pautas.