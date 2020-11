Joe Biden amplía ventaja a 5 millones de votos sobre Donald Trump

Estados Unidos.- El liderazgo del presidente electo Joe Biden en el recuento de votos populares sobre el presidente Donald Trump ha superado los 5 millones, ya que el presidente en funciones continúa negándose a conceder las elecciones de Estados Unidos.

En cambio, está nivelando afirmaciones infundadas de fraude electoral en varios estados. Hasta el miércoles por la tarde, Biden había recibido 77.033.649 votos (50,8%), en comparación con los 71.961.860 votos de Trump (47,5%), según un recuento de FOX News.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Joe Biden fue proyectado como el ganador de las elecciones presidenciales el 7 de noviembre por Associated Press y otros medios de comunicación importantes después de obtener 290 votos electorales y cambiar Pensilvania, Michigan y Wisconsin, estados que Trump ganó en 2016.

Más de una semana después del día de las elecciones, Associated Press llamó el miércoles los tres votos electorales de Alaska para Trump, lo que elevó su cuenta a 217.

Donald Trump no ha escatimado esfuerzos para aplazar las elecciones y no entregar la Casa Blanca. AFP

The Associated Press aún no ha llamado a Georgia (16) y Carolina del Norte (15) en la carrera presidencial, ya que ambos estados tienen boletas pendientes por contar y Georgia, específicamente, muestra un margen de navaja que ha llevado a un recuento.

Pero incluso si Trump gana ambos estados, su recuento de votos electorales solo totalizaría 248, aún muy por debajo del umbral de 270 votos necesario para ser reelegido.

La ventaja del voto popular de Biden superó el margen histórico entre el ex presidente Barack Obama y Mitt Romney en 2012, cuando Obama tenía 4.982.296 votos más que su rival republicano.

En forma reciente, Donald Trump ganó el estado de Alaska con sus votos electorales. AFP

El margen todavía está por debajo de la ventaja de 9,5 millones de votos que obtuvo Obama en 2008 cuando derrotó al candidato republicano John McCain.

El mayor margen de voto popular en una carrera presidencial estadounidense fue en 1972, cuando el ex presidente Richard Nixon obtuvo casi 18 millones de votos más sobre el retador demócrata George McGovern.