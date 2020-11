Joe Biden anuncia a John Kerry como representante presidencial para el cambio climático

Estados Unidos.- Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos, anunció a través de la plataforma de transición la elección del ex secretario de Estado John Kerry como su representante para el cambio climático, un cargo de nueva creación en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés).

En la cuenta oficial de la Transición presidencial Biden-Harris, se dio a conocer este nuevo cargo del cual ex secretario de Estado John Kerry, ocupará un alto nivel en seguridad nacional, además aseguran que “bajo la administración de Biden-Harris, la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos serán dirigidas por profesionales experimentados dispuestos a restaurar el liderazgo de principios en el escenario mundial y un liderazgo digno en casa”

El Secretario John Kerry, será el enviado Presidencial Especial para el Clima. Firmó el Acuerdo Climático de París en nombre de Estados Unidos en 2015.

También lanzó una organización bipartidista con el objetivo de alcanzar emisiones netas de carbono cero en los Estados Unidos.

John Kerry fue el 68º Secretario de Estado de Estados Unidos, el primer presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en funciones que ocupó el cargo de Secretario en más de un siglo.

El secretario Kerry elevó los desafíos ambientales como prioridades diplomáticas, desde los océanos hasta los hidrofluorocarbonos. Fue un arquitecto clave del Acuerdo Climático de París y firmó el histórico acuerdo para reducir las emisiones de carbono con su nieta en su regazo.

El New York Times describió a Kerry como "el Sr. Diplomacia de Estados Unidos", liderando desafíos desde la no proliferación nuclear hasta el extremismo. Graduado de la Universidad de Yale, Kerry se ofreció como voluntario para la Marina, cumpliendo dos períodos de servicio en Vietnam.

Twitter Transición presidencial Biden-Harris. Foto: Captura

Fue galardonado con una Estrella de Plata, una Estrella de Bronce con Combat V y tres Corazones Púrpura. Kerry fue elegido vicegobernador de Massachusetts en 1982 y senador estadounidense en 1984. En 2009, Kerry se convirtió en presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

La primera audiencia que presidió fue sobre el cambio climático. También dirigió los esfuerzos del Senado para ratificar un tratado histórico de no proliferación, intervino con éxito en la crisis electoral de Afganistán y negoció una legislación nacional bipartidista sobre el cambio climático.

Las memorias de 2018 de Kerry, Every Day Is Extra, fueron un éxito de ventas. Recientemente, fue miembro distinguido de la Universidad de Yale para Asuntos Globales y estadista distinguido visitante en el Carnegie Endowment for International Peace, encabezando la programación sobre cambio climático y océanos.

Fue cofundador de World War Zero para unir a aliados poco probables sobre el cambio climático y es miembro de la junta del American Security Project. Él y su esposa Teresa Heinz Kerry tienen una familia mixta de dos hijas, tres hijos y siete nietos.

Otros cargos

En el comunicado, también se dieron a conocer otros cargo: Antony Blinken, Secretario de Estado, Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional, Avril Haines, Director de Inteligencia Nacional, Linda Thomas-Greenfield, Embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Jake Sullivan Asesor de seguridad nacional.

Por su parte, Kerry escribió en un tuit: "Estados Unidos pronto tendrá un gobierno que trate la crisis climática como la amenaza urgente para la seguridad nacional que es".

Me enorgullece asociarme con el presidente electo, nuestros aliados y los jóvenes líderes del movimiento climático para afrontar esta crisis como enviado del presidente para el clima, añadió.