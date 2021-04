Joe Biden anuncia la aprobación de la Ley de Equidad de Cheques de Pago en Estados Unidos

Estados Unidos.- El presidente Joe Biden anunció que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aprobó la Ley de Equidad de Cheques de Pago, la cual ayudará a asegurar la igualdad de salario por el mismo trabajo para todos en Estados Unidos.

Biden, aplaude la decisión de la Cámara de Representantes por aprobar la Ley de Equidad de Cheques de Pago, lo que para el significa cerrará la brecha salarial de género es más que un imperativo económico, también es un imperativo moral.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La igualdad salarial tiene que ver con la justicia, la equidad y quiénes somos como nación; nos hace a todos más fuertes y representa de lo que realmente se trata Estados Unidos, apuntó Biden

Leer más: Violento tiroteo en instalaciones de FedEx en Indianápolis deja varios muertos y heridos

En casi todos los trabajos, más del 90 por ciento de las ocupaciones, las mujeres siguen ganando menos que los hombres. Por cada dólar que gana el hombre típico que trabaja a tiempo completo durante todo el año en Estados Unidos, una mujer gana 82 centavos. Para las mujeres de la AAPI, son 87 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco.

Para las mujeres negras, son 63 centavos, para las mujeres nativas americanas, son 60 centavos y para las mujeres hispanas, son 55 centavos. Esas lagunas son una afrenta a nuestros valores como nación; son inaceptables para mí y deberían ser inaceptables para todos los estadounidenses.

La Ley de Equidad de Cheques de Pago aborda las brechas salariales cerrando las lagunas que han permitido a los empleadores justificar las disparidades salariales de género, fortaleciendo las disposiciones para responsabilizar a los empleadores por la discriminación salarial sistémica y ayudando a nivelar el campo de juego para las mujeres y las personas de color al facilitar que los trabajadores desafiar las disparidades salariales como grupo.

Prohíbe el uso del historial salarial para contratar y fijar salarios, una práctica que solo perpetúa las disparidades.

Leer más: Cofepris alerta sobre "Biotiquín" un supuesto tratamiento para convalecientes de Covid-19

Asimismo, la Ley de Equidad de Cheques de Pago promueve la transparencia salarial al exigir a los empleadores que informen los datos salariales y proteger a los trabajadores de represalias por discutir sus salarios con sus compañeros de trabajo, barreras críticas para la igualdad, dado que las disparidades salariales a menudo persisten porque los trabajadores no saben que no están no se le paga justamente.

El presidente Joe Biden, también pidió al Senado a que actúe con rapidez para aprobar la Ley de Equidad de Cheques de Pago y "ayudarnos a construir una economía que recompense el arduo trabajo de todos los estadounidenses".