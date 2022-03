Joe Biden anuncia nuevas acciones para proteger la igualdad y la visibilidad de los estadounidenses transgénero

Estados Unidos.- El presidente Joe Biden, reconoció este jueves 31 de marzo, como el Día de la Visibilidad Transgénero, una celebración anual de la resiliencia, los logros y la alegría de las personas transgénero en los Estados Unidos y en todo el mundo.

“Todos los estadounidenses merecen la libertad de ser ellos mismos. Pero demasiados estadounidenses transgénero todavía enfrentan barreras sistémicas, discriminación y actos de violencia”, dijo el mandatario.

Asimismo, en el marco del Día de la Visibilidad Transgénero la administración de Biden, condenó una vez más la proliferación de peligrosos ataques legislativos anti-transgénero que se han presentado y aprobado en las legislaturas estatales de todo el país.

Leer más: Joe Biden planea liberar hasta 1 millón de barriles de petróleo por día de la reserva

Por medio de un comunicado emitido por la Casa Blanca, donde también explica que la evidencia es clara de que este tipo de proyectos de ley estigmatizan y empeoran el bienestar y la salud mental de los niños transgénero, y ponen en riesgo de discriminación y acoso a las familias amorosas y solidarias de todo el país.

Como ha dicho el presidente, estos proyectos de ley son extralimitaciones del gobierno en su peor momento, son antiestadounidenses y deben detenerse.

Las personas transgénero son algunas de las personas más valientes de nuestra nación. Pero nadie debería tener que ser valiente solo para ser ellos mismos.

Este día, la administración Biden, también anunció nuevas acciones para apoyar la salud mental de los niños transgénero, eliminar las barreras que enfrentan las personas transgénero para acceder a servicios gubernamentales críticos y mejorar la visibilidad de las personas transgénero en los datos de nuestra nación.

Promover la dignidad, el respeto y la autodeterminación de las personas transgénero mejorando la experiencia del viajero.

Durante demasiado tiempo, los estadounidenses transgénero, no binarios y de género no conforme se han enfrentado a barreras importantes para viajar de manera segura y muchos no han respetado su identidad de género cuando viajan dentro de los Estados Unidos y alrededor del mundo.

Para crear una experiencia de viaje más segura y digna, la administración Biden anuncia los siguientes cambios.

Promover la dignidad, el respeto y la autodeterminación de las personas transgénero mejorando la experiencia del viajero.

Leer más: USA y EU advierten que trabajarán para que Vladimir Putin rinda cuentas

Durante demasiado tiempo, los estadounidenses transgénero, no binarios y de género no conforme se han enfrentado a barreras importantes para viajar de manera segura y muchos no han respetado su identidad de género cuando viajan dentro de los Estados Unidos y alrededor del mundo.