Joe Biden anuncia que aumentará cuota de refugiados en EE. UU. en mayo

Estados Unidos.- La Casa Blanca, anunció este viernes que el presidente Joe Biden, elevará antes de mediados de mayo la cuota anual de refugiados que recibe Estados Unidos, que por ahora es de 15.000.

Horas antes el Gobierno de Biden había ordenado mantener la cuota anual para este año fiscal en 15.000, el mismo nivel históricamente bajo que marcó su predecesor, Donald Trump.

Eso implicaba dar marcha atrás a la promesa de su Ejecutivo de elevar hasta 62.500 los refugiados admitidos este año fiscal, que termina en septiembre, y le mereció al presidente demócrata múltiples críticas de su propio partido y de varias organizaciones no gubernamentales.

La decisión prometía indignar a muchas organizaciones de derechos humanos y miembros del Partido Demócrata, al que pertenece Biden, entre ellos la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, que le habían pedido subir el tope máximo de refugiados para este año fiscal.

Las asignaciones revisadas para el año fiscal 2021 son las siguientes:

Africa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000

Este de Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Europa y Asia Central. . . . . . . . . . . . 1500

América Latina y el Caribe. . . . . . . . 3000

Cercano Oriente y Asia Meridional. . . . . . . . . . . 1500

Reserva no asignada. . . . . . . . . . . . . . 1.000

Cabe mencionar que el Secretario de Estado, previa notificación a los Comités Judiciales del Congreso, está autorizado a utilizar la reserva no asignada cuando surja la necesidad de admisiones adicionales y a transferir las asignaciones no utilizadas de una categoría en particular a una o más categorías, si es necesario. para mayores ingresos para la categoría o categorías a las que se transfieren las asignaciones.

En febrero, Biden anunció también que en el año fiscal 2022, que comienza en octubre, la cuota anual de refugiados de su Ejecutivo aumentaría hasta 125.000.