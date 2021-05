Joe Biden anuncia que personas vacunadas no necesitan usar mascarillas en exteriores ni interiores

Estados Unidos.- El presidente Joe Biden, anunció que el jueves que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), informaron que ya no recomiendan que las personas completamente vacunadas necesiten usar máscaras en Estados Unidos.

Esta recomendación es válida tanto si se encuentra en el interior como en el exterior y es solo para las personas que se encuentran totalmente vacunaos, ya que según los CDC, “tienen un riesgo muy, muy bajo de contraer Covid-19”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Por lo tanto, si se ha vacunado por completo, ya no es necesario que use una máscara. Permítame repetirlo: si está completamente vacunado, ya no necesita usar una máscara”, apuntó el presidente

Leer más: México y Estados Unidos van contra el modelo de negocios del narcotráfico

Aclaró que, si no ha sido vacunado, o si está recibiendo una vacuna de dos inyecciones y no la ha recibido, sólo ha recibido su primera vacuna pero no la segunda o no ha esperado dos semanas completas después de su segunda inyección, aún necesita usar una máscara.

Asimismo, Biden dijo que hasta la fecha, hemos administrado 250 millones de inyecciones en 114 días y estamos viendo los resultados.

Mientras que los casos han disminuido en 49 de los 50 estados. El New York Times ha informado que las hospitalizaciones son las más bajas desde abril de 2020, hace más de un año, justo después del inicio de la pandemia.

Las muertes han bajado un 80 por ciento y también están en sus niveles más bajos desde abril de 2020. En menos de cuatro meses, se ha pasado del 5,5 por ciento a casi el 60 por ciento de los anuncios de adultos en Estados Unidos con al menos una inyección en el brazo.

Elogió el trabajo e los científicos e investigadores; las compañías farmacéuticas; la Guardia Nacional; el ejército de los Estados Unidos; FEMA; los gobernadores, médicos, enfermeras, farmacéuticos de la nación, por su respuesta ante la pandemia el Covi-19.

Sin embargo, el mandatario estacó al pueblo estadounidense, quien durante más de un año, han soportado tanto y tantos puestos de trabajo perdidos, tantos negocios perdidos, tantas vidas trastornadas y tantos meses que nuestros hijos no pudieron estar en la escuela.

Recordó las 580,073 vidas perdidas víctimas de Covid-19, sin embargo, se dijo complacido, satisfecho, pero no sorprendido por el empeño de los estadounidenses, ya que Biden aseguró que “el pueblo estadounidense nunca, nunca, jamás, jamás ha defraudado a su país. Nunca”.

Recomendó que todos aquellos que no han recibido la vacuna, se sigan protegiéndose hasta llegar a la meta, la cual es lograr que 70 por ciento de los adultos que comenzaron a vacunarse antes del 4 de julio.

Leer más: Baja el precio del dólar hoy viernes 14 de mayo de 2021 en México

Asimismo, aseguró que vacunarse es más fácil que nunca ya que se cuenta con 80.000 ubicaciones en el país, es decir que el noventa por ciento de las personas viven a cinco millas de una de esas ubicaciones.

Para obtener la ubicación e su centro de vacunación más cercano, puede enviar un mensaje de texto con su código postal al siguiente número: 438829, enfatizó que la vacuna es gratis y cualquier persona mayor de 12 años puede aplicársela.