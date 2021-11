Joe Biden arremete contra el presidente de Nicaragua: “manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones”

Estados Unidos.- El presidente Joe Biden, arremetió contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, luego de las elecciones simuladas de Nicaragua, asimismo, aseguró que manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones.

“Lo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy fue una elección pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática”, dijo Biden en un comunicado emitido por la Casa Blanca

El encarcelamiento arbitrario de casi 40 figuras de la oposición desde mayo, incluidos siete posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de los partidos políticos “manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones”, manifestó el mandatario estadounidense.

Leer más: Nicaragüenses protestan contra el "circo y fraude" electoral de Ortega

“Cerraron medios independientes, encerraron a periodistas y miembros del sector privado e intimidaron a las organizaciones de la sociedad civil para que cerraran sus puertas. Durante mucho tiempo impopulares y ahora sin un mandato democrático, la familia Ortega y Murillo ahora gobiernan Nicaragua como autócratas, no diferente de la familia Somoza contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace cuatro décadas”, apuntó Biden.

También dijo que Estados Unidos respalda el derecho inalienable a la autodeterminación democrática del pueblo nicaragüense y de cualquier otro país del hemisferio donde la soberanía popular se vea comprometida por la erosión de las normas democráticas, la asfixia del espacio cívico o las violaciones de las leyes fundamentales derechos.

La Carta Democrática Interamericana obliga al hemisferio a defender los derechos democráticos del pueblo nicaragüense.

“Hacemos un llamado al régimen Ortega-Murillo para que tome medidas inmediatas para restaurar la democracia en Nicaragua y para que libere de manera inmediata e incondicional a los encarcelados injustamente por hablar en contra de los abusos y clamar por el derecho de los nicaragüenses a votar en elecciones libres y justas”, manifestó el presidente de los Estados Unidos

Aseguró que hasta entonces, Estados Unidos, en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para apoyar al pueblo de Nicaragua y responsabilizar al gobierno de Ortega-Murillo y a quienes facilitan sus abusos.

Detención de aspirantes a la Presidencia

La policía detuvo en junio a siete aspirantes a la presidencia por cargos que básicamente equivale a traición. El día de las elecciones seguían detenidos. Otras dos docenas de líderes opositores fueron detenidos antes de la votación. Los otros candidatos del domingo eran políticos poco conocidos de partidos menores considerados como afines al (FSLN).

Para los comicios, 13 mil puntos fueron habilitados. Las elecciones determinarán quién ostentará la presidencia durante los próximos cinco años, además de 90 de los 92 escaños del Congreso y la representación nicaragüense en el Parlamento Centroamericano.

Más de 4.4 millones de nicaragüenses de 16 años en adelante estaban aptos para sufragar. El Consejo Supremo Electoral indicó previamente que los primeros resultados parciales se publicarían en torno a la medianoche. El conteo provisional se esperaba para el lunes.

Nicaragüenses protestan contra elecciones

Miles de nicaragüenses exiliados en Costa Rica protestaron este domingo por las principales calles de la capital contra el "fraude" y el "circo" electoral orquestado por el presidente de ese país, Daniel Ortega.

Con pancartas y consignas como "No tenemos por quien votar todos están presos", "SOS Nicaragua", "Viva Nicaragua libre", "Ortega escucha seguimos en la lucha", "Yo no salgo a votar el 7 de noviembre" los protestantes pidieron a la población no salir a votar y a la comunidad internacional no reconocer las elecciones.

Leer más: ¡Violencia y abstención! Así fueron las elecciones en Nicaragua

"Hoy vamos a poner en jaque a la dictadura, nos vamos a quedar frente a la embajada de Nicaragua en Costa Rica para llamar la atención de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos porque estamos pidiendo desde hace 3 años que resuelvan este problema de manera democrática", afirmó a Efe la activista nicaragüense Marianella Castilla.