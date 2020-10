Joe Biden asegura que Donald Trump se rindió ante el coronavirus en Estados Unidos

Estados Unidos.- Joe Bien, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos aseguró que Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, se rindió ante el Coronavirus, esta declaración la hizo el exvicepresidente luego de que hace pocos días se registrara más de 71.000 casos nuevos de coronavirus, lo que marca el mayor aumento en un solo día desde julio.

Joe Biden, este domingo aprovecho mientras un nuevo brote del virus afecta al equipo del presidente Donald Trump, y los contagios siguen en aumento en Estados Unidos, con más de 225.000 muertes por coronavirus.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aunado a esto, el jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, reconoció el domingo que la Casa Blanca no va "a controlar la pandemia".

Esto es lo que vamos a hacer. No vamos a controlar la pandemia, vamos a controlar el hecho de que podemos tener vacunas, dijo Meadows a CNN el domingo.

Por lo que Biden aprovechó el comentario de Meadows y volvió a criticar al gobierno sobre su manejo de la pandemia, que el sábado alcanzó un nuevo récord de nuevos casos con casi 90.000 infectados en un día, según información de la AFP.

"No fue un error de Meadows", denunció Biden en un comunicado. "Fue una constatación honesta de la estrategia del presidente Trump desde el comienzo de la crisis: agitar la bandera blanca de la derrota y esperar que, si se lo ignora, el virus se irá", agregó. "No lo ha hecho y no lo hará", afirmó.

Último debate Presidencial. foto: EFE

Estas elecciones se han caracterizado por las agresivas estrategias de los contrincantes, ya que ambos se han dedicado a atacarse mutuamente donde el teman del coronavirus ha sido el tema débil para Donald Trump.

Sin embargo, este domingo en un mitin en Manchester, New Hampshire, Donald Trump dijo a los presente que la pandemia de coronavirus le dará “la vuelta” al país.

Eso terminará rápidamente con la pandemia, está terminando de cualquier manera, estamos redondeando el giro, pero la vacuna lo reducirá rápidamente porque queremos que se reanude la vida normal. Solo queremos una vida normal, aseveró Trump.

En el mismo perdió la oportunidad para atracar a su contrincante en las elecciones presidenciales Joe Biden, a quien lo calificó como el "candidato para el cierre" y afirmó que Biden revertiría el "regreso económico" de Estados Unidos.

Hasta el sábado los estados que registraron mayor aumento en contagios fueron California, Florida, Illinois, Wisconsin e Indiana, según lo informó New Hampshire, mientras que este domingo, en Estados Unidos se registraron más de 225,000 muertes relacionadas con COVID-19 desde que comenzó el virus, así lo informó Fox News.