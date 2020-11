Joe Biden asegura que detendrá la construcción muro fronterizo y relajará políticas migratorias en Estados Unidos

Estados Unidos.- Joe Biden el presidente electo, se comprometió a detener rápidamente la construcción del muro fronterizo, así como relajar las restricciones de en materia de migración impuestas por Donald Trump.

En su discurso del sábado pasado, luego de ganar las elecciones, Biden, prometió ser un presidente que no va a dividir, sino a edificar, ya que, va a “reconstruir el espinazo de Estados Unidos: la clase media”

No me digan que en Estados Unidos no se puede, ya era hora… Les debo todo, me enorgullece la campaña que armamos, la alianza más grande en la historia, republicanos, demócratas, homosexuales, froestadounidenses, latinoamericanos. Siempre nos apoyo y yo los apoyo a ustedes. Lo logramos, aseveró Biden.