Joe Biden ataca la ley de votación de Georgia como una 'atrocidad'

Estados Unidos.- Este viernes el presidente Joe Biden calificó de "indignante" y "una atrocidad" una reforma radical patrocinada por los republicanos de las leyes electorales de Georgia, e instó al Congreso a actuar rápidamente para reforzar los derechos de voto en todo el país en respuesta.

Biden comentó después de que el gobernador de Georgia, Brian Kemp, promulgara nuevas restricciones sobre la votación por correo y un mayor control legislativo sobre cómo se llevan a cabo las elecciones.

"Es una atrocidad, aprobaron una ley que dice que no se puede proporcionar agua a las personas que hacen fila mientras esperan para votar. No necesitas nada más para saber que esto no es más que un castigo, diseñado para evitar que la gente vote, dijo Biden a los periodistas