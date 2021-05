Joe Biden bajo fuego después de bromear sobre atropellar a una reportera

Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está siendo criticado por bromear sobre atropellar a un reportero en lugar de responder una pregunta sobre el conflicto mortal en curso en Gaza.

Joe Biden hizo la cuestionable broma el martes desde detrás del volante cuando un periodista le preguntó si podía hacer "una pregunta rápida sobre Israel ... ¿ya que es tan importante?"

No, no puedes. No, a menos que te pongas delante del coche cuando acelere, respondió Biden sin rodeos.