Joe Biden busca el voto de los puertorriqueños con su campaña #HazloXMi

Estados Unidos. - #HazloXMi es una campaña con la que el candidato a la presidencia de Estados Unidos Joe Biden busca el voto de los puertorriqueños que viven en Florida y Pennsylvania, donde se les pide que salgan a Salga a Votar, Get Out The Vote.

La campaña #HazloXMi, que ha recibido un gran apoyo por parte de los puertorriqueños, busca motivar a las personas que viven en la isla para que inciten sus familiares y amigos puertorriqueños que viven en Estados Unidos para que voten por Joe Biden y Kamala Harris.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La iniciativa incluye anuncios impresos y digitales que destacan la fuerza que tienen los puertorriqueños para contribuir al futuro de Estados Unidos, según lo publicado por el portal El Tiempo Latino.

Lo curioso de la campaña #HazloXMi, es que sus anuncios son en español y se llevan a cabo en Puerto Rico, Florida y Pensilvania, en el se presenta a una variedad de residentes de la isla, instando a sus familiares y amigos a usar su voto para ayudar a quienes viven en ahí.

El anuncio digital “Usa tu Voto” presenta música alegre con la letra “usa tu voto por nosotras para hablar”, donde varias personas que se encuentran en Puerto Rico, piden a sus connacionales que voten por Joe Biden y Kamala Harris.