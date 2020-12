Joe Biden causa polémica: ni la vacuna ni el uso de cubrebocas sería obligatorio

Estados Unidos.- El presidente electo de Estados Unidos Joe Biden dijo el viernes que no impondrá mandatos nacionales para la vacuna de COVID-19 o usar una mascarilla. Pero Joe Biden dijo que alentará a la gente a hacer ambas cosas voluntariamente, mientras que Donald Trump habló de planes para que esta medida fuera mandatoria.

"No, no creo que deba ser obligatorio. No exigiría que sea obligatorio", dijo Joe Biden sobre las vacunas en una conferencia de prensa en Delaware.

Pero haría todo lo que esté en mi poder, al igual que no creo que las máscaras tengan que ser obligatorias en todo el país, haré todo lo que esté en mi poder como presidente de los Estados Unidos para alentar a la gente a hacer lo correcto. Y cuando lo hagan, demuestren que es importante.

Biden dijo en septiembre que sus asesores legales creen que un mandato de mascarilla nacional sería constitucional.

Joe Biden ha hablado en muchas ocasiones de la importancia que tiene el uso de la vacuna, pero la población se ha mostrado renuente a su uso. AFP

El jueves, dijo que quería que los estadounidenses usaran voluntariamente una mascarilla durante 100 días después de que asumiera el cargo el 20 de enero.

Biden repitió el viernes que durante su discurso inaugural, "voy a pedirle a la gente que se comprometa durante 100 días a usar una máscara".

El exvicepresidente asumirá el poder en medio de un despliegue masivo de vacunación, que se espera que comience poco después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos se reúna el 10 de diciembre para revisar una solicitud de vacuna del 20 de noviembre de Pfizer.

El Dr. Moncef Slaoui, director de la Operación Warp Speed de la administración Trump, dijo el miércoles que 100 millones de estadounidenses, o un tercio de la población, podrían estar vacunados para febrero.

Un gran sector de la población de Estados Unidos se opone a la aplicación de la vacuna. AFP

Otros 14 millones de estadounidenses ya dieron positivo por el virus, que ha matado a 278.000 y ha causado graves trastornos económicos y sociales.

Biden repitió en la rueda de prensa que se vacunará para animar al público a que también lo haga. Dijo que usar voluntariamente máscaras después de asumir el cargo podría ayudar a aplastar la pandemia.