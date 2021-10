Joe Biden convoca a 30 países a una reunión para hablar de los ciberataques, Rusia no está invitado

Estados Unidos.- El presidente Joe Biden, junto con el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha convocado y a la Unión Europea a un encuentro virtual para tratar durante dos días la mejor forma de combatir desde una perspectiva global los ataques por ransomware.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el mandatarios de los Estados Unidos, muestra preocupación por la ciberdelincuencia, ya que en junio en la reunión del G-7 y en la cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas.

Dichos ataques por ransomware, son ocasionados por un tipo de software malicioso que secuestra un sistema informático y encripta los datos hasta que se pague un rescate, habitualmente en criptomoneda y ha provocado en los últimos meses graves problemas que han acaparado titulares que hablaban de interrupción en la distribución de petróleo o de carne.

A dicho encuentro virtual no está invitado Rusia, cuyo territorio provienen la mayor parte de los ataques que han afectado a empresas y organismos oficiales alegando que existen foros bilaterales en los que se están tratando “de una manera franca y directa” estos problemas con Rusia, con quien no existe tratado de extradición.

“En este foro en particular no les hemos invitado a participar, pero eso no significa que no haya oportunidades futuras en las que puedan sumarse, cuando hagamos otras sesiones”, explicó una alta funcionaria el martes en una conferencia telefónica con la prensa destinada a informar sobre la reunión.

El encuentro virtual tiene como objetivo mejorar la detección de esos ciberdelitos, aumentar la resiliencia de las redes y las compañías públicas y privadas a los ataques, poner coto a la impunidad que ampara a las criptomonedas, usualmente empleadas en estos chantajes, y aumentar la cooperación internacional en la materia.

España tampoco figura entre los países participantes, aunque sí habrá representantes de la Unión Europea. Otros países de la UE, como Francia, Alemania, Irlanda, Italia o Polonia, sí participan individualmente, según lo informado por El País.

Las pérdidas económicas globales causadas por los ataques por ransomware han ascendido en 2020, según cálculos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a 400 millones de dólares. Y se han registrado 81 millones solo en el primer trimestre de este año.

Los ataques de ransomware, que suelen ser obra de bandas delictivas en lugar de grupos patrocinados por estados, han causado pérdidas de decenas de millas de millones de dólares a negocios e instituciones y se han convertido en una gran fuente de tensión entre Rusia y Estados Unidos.

