¿Joe Biden 'copia' La Mañanera de AMLO?

Washington.- Al igual que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el presidente demócrata Joe Biden ofrecerá conferencias mañaneras en la Casa Blanca para de informar con verdad y transparencia al pueblo estadounidense.

De acuerdo a las revelaciones hechas por Jen Psaki, secretario de prensa de la Casa Blanca, la prioridad del presidente de los Estados Unidos es restablecer la transparencia de la información, que se perdió durante el mandato de Donald Trump.

“Cuando el presidente me pidió que ocupara este cargo, hablamos de la importancia de devolver la verdad y la transparencia, y me pidió que me asegurara de que estamos comunicando las políticas de toda la administración de Biden-Harris y el trabajo que estará haciendo todos los días en nombre de los estadounidenses", explicó Psaki.

Cabe mencionar que el presidente de México informa cada mañana los avances de su administración mediante una conferencia de prensa celebrada en Palacio Nacional, que se le conoce de forma popular como La Mañanera. No obstante, este formato es similar al usado en Estados Unidos antes de la llegada de Trump al poder.

Es decir que el presidente Joe Biden, más que imitar a su homólogo mexicano, está restaurando una tradición al volver a dar conferencias diarias en la Casa Blanca.