Joe Biden culpa directamente a Donald Trump por desatar "un asalto total" contra la democracia

Estados Unidos.- El futuro presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha culpado directamente a Donald Trump por lo hechos violentos de este miércoles en Washingto, además, lo ha acusado de desatar "un asalto total" contra las instituciones democráticas y causar uno de los "días más oscuros" en la historia de Estados Unidos.

En un video, Joe Biden también calificó este jueves como "terroristas domésticos" a los seguidores del mandatario Donald Trump, aseguró que no son manifestantes, sino “una turba de alborotadores”.

No fue desorden. No fue una protesta. No les llamemos manifestantes. Eran una turba de alborotadores, insurgentes, terroristas domésticos, dijo Biden en una intervención desde Wilmington (Delaware)