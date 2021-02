Joe Biden dará préstamos condonables hasta en un 60% a empresas más pequeñas de Estados Unidos

Washington.- El presidente Joe Biden, a partir de este miércoles, impulsará préstamos para las empresas pequeñas en Estados Unidos, por lo que está tomando medidas para promover la equidad en lo que se conoce como el Programa de Protección de Cheques de Pago.

El PPP, implementado por primera vez en los primeros días de la pandemia de coronavirus y renovado en diciembre, estaba destinado a ayudar a mantener a los estadounidenses empleados durante la recesión económica .

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Permite a las pequeñas y medianas empresas que sufren una pérdida de ingresos acceder a préstamos federales, que son condonables si el 60% del préstamo se gasta en nómina y el saldo en otros gastos calificados.

Leer más: Joe Biden apunta a un mayor número de vacunas contra Covid-19 que los 100 millones prometidos

El esfuerzo de Biden tiene como objetivo corregir las disparidades en la forma en que la administración Trump administró el programa.

Las empresas con menos de 20 empleados, tendrás dos semanas a partir del miércoles para solicitar los préstamos condenables, la gran mayoría de las pequeñas empresas, tendrá acceso a esta asistencia federal pandémica.

Cabe recordar que, los datos del Programa de Protección de Cheques de Pago publicados el 1 de diciembre y analizados por The Associated Press muestran que muchos propietarios de minorías desesperados por un préstamo de alivio no lo recibieron hasta las últimas semanas de la APP, mientras que muchos más propietarios de negocios blancos pudieron obtener préstamos antes en el programa.

El programa, que comenzó el 3 de abril y finalizó el 8 de agosto y otorgó 5,2 millones de préstamos por valor de 525 mil millones de dólares, ayudó a muchas empresas a mantenerse en pie cuando las medidas gubernamentales para controlar el coronavirus obligaron a muchas a cerrar u operar a una capacidad disminuida.

Leer más: EEUU recibe a migrantes afectados por el programa "Permanezcan en México"

La última APP, que comenzó el 11 de enero y se extenderá hasta fines de marzo, ya ha pagado $ 133.5 mil millones en préstamos, aproximadamente la mitad de los $ 284 mil millones asignados por el Congreso, con un préstamo promedio de menos de $ 74,000.

Una nueva renovación del programa no está incluida en el "Plan de Rescate Estadounidense" de $ 1,9 billones de Biden , que espera que el Congreso apruebe en las próximas semanas.

Asimismo, se están repartiendo mil millones de dólares para destinarlos a propietarios únicos, como contratistas de viviendas y esteticistas, la mayoría de los cuales pertenecen a mujeres y personas de color.

Otros esfuerzos eliminarán la prohibición de otorgar préstamos a una empresa con al menos el 20% de propiedad de una persona arrestada o condenada por un delito grave no fraudulento en el año anterior, así como también permitir que aquellos atrasados en sus préstamos estudiantiles federales busquen alivio a través del programa.

La administración también está aclarando que los residentes legales no ciudadanos pueden postularse al programa.

Captan a hombre volando con una mochila propulsora