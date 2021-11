Joe Biden espera que la factura de infraestructura pueda aumentar su popularidad

Estados Unidos.- El presidente Joe Biden se preparó para firmar el lunes su acuerdo de infraestructura de $1 billón en el césped de la Casa Blanca, con un puñado de legisladores republicanos presentes para lo que podría ser una de las últimas demostraciones de bipartidismo antes de las elecciones de mitad de período de 2022.

El presidente espera usar la ley para recuperar su popularidad, que se ha visto afectada en medio de la creciente inflación y la incapacidad de sacudir por completo los riesgos económicos y de salud pública del Covid-19.

"Mi mensaje para el pueblo estadounidense es: Estados Unidos se está moviendo nuevamente", dijo Biden en declaraciones preparadas publicadas antes de la ceremonia. "Y tu vida va a cambiar para mejor".

Con el acuerdo bipartidista, el presidente tuvo que elegir entre su promesa de fomentar la unidad nacional y un compromiso con el cambio transformador. La medida final redujo gran parte de su visión inicial de invertir en carreteras, puentes, sistemas de agua, banda ancha, puertos, vehículos eléctricos y la red eléctrica.

Sin embargo, la administración espera vender la nueva ley como un éxito que superó las divisiones partidistas y elevará al país con agua potable, internet de alta velocidad y un cambio de los combustibles fósiles.

"Con demasiada frecuencia en Washington, la razón por la que no hacemos las cosas es porque insistimos en obtener todo lo que queremos", dijo Biden en sus comentarios preparados. “Con esta ley, nos enfocamos en hacer las cosas. Me postulé para la presidencia porque la única forma de hacer avanzar a nuestro país es a través del compromiso y el consenso ”.

Biden saldrá de Washington para vender el plan de manera más amplia en los próximos días.

Tiene la intención de ir a New Hampshire el martes para visitar un puente en la "lista roja" del estado para su reparación, y el miércoles irá a Detroit para una parada en la planta de ensamblaje de vehículos eléctricos de General Motors, mientras que otros funcionarios también recorren el país.

El presidente fue al Puerto de Baltimore la semana pasada para resaltar cómo las inversiones en la cadena de suministro de la ley podrían limitar la inflación y fortalecer las cadenas de suministro, una preocupación clave de los votantes que están lidiando con precios más altos.

"Vemos esto como una oportunidad porque sabemos que la agenda del presidente es bastante popular", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, el lunes antes de la firma. El acercamiento a los votantes puede ir “más allá del proceso legislativo para hablar sobre cómo esto los ayudará. Y esperamos que eso tenga un impacto ".

Biden postergó la firma del acuerdo de infraestructura por el que se había luchado mucho después de su aprobación el 5 de noviembre hasta que los legisladores regresaran de un receso del Congreso y pudieran unirse a un llamativo evento bipartidista. El domingo por la noche antes de la firma, la Casa Blanca anunció que Mitch Landrieu, el ex alcalde de Nueva Orleans, ayudaría a administrar y coordinar la implementación del gasto en infraestructura.

La reunión del lunes en el césped de la Casa Blanca incluyó a gobernadores y alcaldes de ambos partidos y líderes laborales y empresariales. Además de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, la lista de invitados incluyó a republicanos como el senador de Ohio Rob Portman, el senador de Luisiana Bill Cassidy, la senadora de Maine Susan Collins, el representante de Nueva York Tom Reed, el representante de Alaska Don Young y el gobernador de Maryland, Larry Hogan.

Para lograr un acuerdo bipartidista, el presidente tuvo que recortar su ambición inicial de gastar 2,3 billones de dólares en infraestructura en más de la mitad. El proyecto de ley que se convierte en ley el lunes en realidad incluye alrededor de $ 550 mil millones en nuevos gastos durante 10 años, ya que algunos de los gastos en el paquete ya estaban planeados.

El acuerdo finalmente obtuvo el apoyo de 19 republicanos del Senado, incluido el líder republicano del Senado, Mitch McConnell. Trece republicanos de la Cámara de Representantes también votaron a favor del proyecto de ley de infraestructura.

Twitter de Joe Biden. Foto: Captura

Un enojado Donald Trump, el ex presidente, emitió una declaración en la que atacaba al "Viejo Cuervo" McConnell y a otros republicanos por cooperar en "un terrible Plan de Infraestructura Demócrata Socialista".

McConnell dice que el país "necesita desesperadamente" el nuevo dinero para infraestructura, pero se saltó la ceremonia de firma del lunes y le dijo a la radio WHAS en Louisville, Kentucky, que tiene "otras cosas" que hacer.

Historiadores, economistas e ingenieros entrevistados por The Associated Press dieron la bienvenida a los esfuerzos de Biden. Pero enfatizaron que $ 1 billón no fue suficiente para superar el fracaso del gobierno durante décadas para mantener y mejorar la infraestructura del país.

La política esencialmente forzó una compensación en términos de impacto potencial no solo en el clima sino en la capacidad de superar al resto del mundo este siglo y seguir siendo la potencia económica dominante.

Biden también intentó sin éxito vincular el paquete de infraestructura a la aprobación de un paquete más amplio de $ 1,85 billones en gastos propuestos para familias, atención médica y un cambio a la energía renovable que podría ayudar a abordar el cambio climático.

Esa medida aún tiene que obtener el apoyo suficiente de las estrechas mayorías demócratas en el Senado y la Cámara. Biden continúa trabajando para apaciguar a los escépticos demócratas del paquete más amplio, como el senador Joe Manchin de West Virginia, mientras se aferra a las ramas más liberales de su partido.

El senador de Texas Ted Cruz expresó su preocupación durante una entrevista con Fox News el domingo de que el apoyo republicano a la ley de infraestructura podría en última instancia llevar a los demócratas a unirse y respaldar el segundo paquete.

El regateo por la infraestructura ha demostrado que Biden aún puede unir a demócratas y republicanos, incluso mientras continúan aumentando las tensiones por el asalto del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos por parte de partidarios de Donald Trump que creen falsamente que Biden no fue legítimamente elegido presidente.

Sin embargo, el resultado es un producto que podría no cumplir con la amenaza existencial del cambio climático o el legado transformador de Franklin Delano Roosevelt, cuyo retrato cuelga en la Oficina Oval de Biden.

Norton comparó la acción limitada sobre el cambio climático con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Roosevelt y el Congreso reorientaron toda la economía estadounidense después del ataque a Pearl Harbor. En dos meses, se prohibió la producción de automóviles.

Los concesionarios no tenían automóviles nuevos para vender durante cuatro años, ya que las fábricas se concentraban en armas y material de guerra. Para conservar el consumo de combustible, se introdujo un límite de velocidad nacional de 35 mph.

Hay varias formas de analizar el tamaño y el alcance de la factura de infraestructura. Los asistentes de la Casa Blanca basaron su investigación en el punto de referencia histórico de la construcción del sistema de carreteras interestatales de 1957 a 1966.

Según esa métrica, Biden puede afirmar con razón que los $ 550 mil millones adicionales en gastos de infraestructura serían más del doble del costo del sistema de carreteras cuando se ajustaran por inflación.