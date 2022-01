Joe Biden evita conferencias de prensa y entrevistas en su primer año como presidente de los Estados Unidos

Estados Unidos.- En lo que se ha convertido en una escena familiar, el presidente Joe Biden se demoró después de pronunciar un discurso reciente sobre la pandemia mientras los reporteros lanzaban una serie de preguntas.

Se enfureció ante una pregunta sobre la escasez de pruebas rápidas de COVID-19, respondió a otra sobre restricciones de viaje impulsadas por omicron y eludió a una tercera sobre si el senador Joe Manchin no cumplió su palabra cuando torpedeó los servicios sociales y el plan de gastos climáticos de Biden.

"Se supone que no debo tener esta conferencia de prensa en este momento", dijo Biden al final de una respuesta serpenteante que no respondió directamente a la pregunta sobre Manchin.

Segundos después, Biden dio media vuelta y salió del Comedor del Estado, poniendo fin abruptamente a lo que se había convertido en su método preferido para sus limitados compromisos con la prensa.

Mientras Biden concluye su primer año en la Casa Blanca, ha celebrado menos conferencias de prensa que cualquiera de sus cinco predecesores inmediatos en el mismo momento de sus presidencias, y ha participado en menos entrevistas con los medios que cualquiera de sus predecesores recientes.

La dinámica tiene a la Casa Blanca enfrentando preguntas sobre si Biden, quien prometió tener la administración más transparente en la historia de la nación, se está quedando corto al abrir la cortina sobre cómo opera su administración y está perdiendo oportunidades para explicar su agenda.

Biden hace preguntas de campo con más frecuencia en apariciones públicas que cualquiera de sus predecesores recientes, según una nueva investigación publicada por Martha Joynt Kumar, profesora emérita de ciencias políticas en la Universidad Towson y directora del Proyecto de Transición de la Casa Blanca.

Habitualmente hace una pausa para hablar con los reporteros que gritan preguntas sobre las hélices de Marine One cuando entra y sale de la Casa Blanca. Se opone a los periodistas en las sesiones fotográficas de la Oficina Oval y en otros eventos. Pero estos intercambios tienen sus limitaciones.

"Si bien el presidente Biden ha respondido preguntas con más frecuencia en sus eventos que sus predecesores, pasa menos tiempo haciéndolo", señala Kumar. "Proporciona respuestas breves con pocos seguimientos cuando responde preguntas al final de un discurso previamente programado".

El presidente Joe Biden se despide de la prensa. Foto: AP

Biden ha realizado solo 22 entrevistas con los medios, menos que cualquiera de sus seis predecesores más recientes de la Casa Blanca en el mismo momento de sus presidencias.

El 46 ° presidente ha celebrado solo nueve conferencias de prensa formales, seis en solitario y tres conjuntamente con líderes extranjeros visitantes. Ronald Reagan, cuyo calendario se redujo a principios de su primer mandato en 1981 después de un intento de asesinato, es el único presidente reciente que ha realizado menos conferencias de prensa durante el primer año, según Kumar. Reagan hizo 59 entrevistas en 1981.

El expresidente Donald Trump, que regularmente ridiculizaba a los medios de comunicación, realizó 92 entrevistas en su primer año en el cargo, más de dos docenas de ellas con interlocutores amistosos en Fox News. Pero Trump también mantuvo largas sesiones con ABC News, The Associated Press, New York Times, Reuters y otros medios cuya cobertura impugnó durante su presidencia.

Las 22 entrevistas con los medios de Biden han incluido sesiones individuales con periodistas en tres de las principales cadenas de televisión, tres ayuntamientos de CNN, una aparición en MSNBC, un trío de entrevistas de televisión regional a través de Zoom, así como conversaciones con el presentador nocturno Jimmy. Fallon y Sage Steele de ESPN. Ha concedido solo tres entrevistas impresas.

La Casa Blanca ha recibido solicitudes de los medios de comunicación, y quejas de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, para que Biden realice más entrevistas personales y conferencias de prensa formales.

La secretaria de prensa Jen Psaki ha retrocedido, argumentando que una conferencia de prensa formal con "cojines bordados" en los asientos de los periodistas es innecesaria ya que Biden responde preguntas varias veces a la semana.

Pero esos intercambios a menudo no permiten preguntas de seguimiento, y Biden puede ignorar preguntas que quizás no quiera responder.

“Los intercambios fugaces son insuficientes para construir un registro histórico de las opiniones del presidente sobre una amplia gama de preocupaciones públicas.

Hemos tenido escasas oportunidades en este primer año para conocer las opiniones del presidente sobre una amplia gama de preocupaciones públicas ”, dijo Steven Portnoy, presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y reportero de CBS New Radio. "Cuanto más formal es el intercambio con la prensa, más probabilidades hay de que el público se entere de lo que piensa el hombre".

Psaki también realiza conferencias de prensa diarias, a diferencia de sus predecesores de la administración Trump.

El presidente ha respondido preguntas en el 55% de los eventos en los que ha pronunciado comentarios o un discurso, más que incluso dos de los presidentes más locuaces, Bill Clinton (48%) y Trump (41%).

Los funcionarios de la Casa Blanca señalaron interacciones tan frecuentes con los periodistas como evidencia de que Biden ha demostrado un compromiso con la transparencia. Los funcionarios también sugirieron que la pandemia también ha afectado la cantidad de entrevistas y conferencias de prensa en el primer año de la administración.

"Creo que hemos sido muy transparentes", dijo la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. "No creo que se pueda solo por partes y creo que hay que verlo como un todo".

Trump tuvo intercambios regulares, y a veces prolongados, con periodistas mientras un Marine One agitado lo esperaba en el jardín sur.

Biden ha continuado la tradición de la "charla de helicópteros", un apodo acuñado por el presentador nocturno Stephen Colbert para los intercambios tensos, aunque tiende a mantener los intercambios breves.

En otros momentos, Biden ha utilizado los intercambios para impulsar el ciclo de noticias.

Cuando se le preguntó después de una visita privada con el Papa Francisco en el Vaticano en octubre si discutieron el aborto, Biden dijo que no surgió. Pero luego rápidamente dio un giro para afirmar que Francisco le dijo que era "un buen católico y que debería seguir recibiendo la comunión". Todo el intercambio con los reporteros duró aproximadamente un minuto.

La administración ha dado mucha importancia a la búsqueda de formas de hablar con los estadounidenses donde se encuentran, ya que trata de maximizar el tiempo limitado del presidente para los esfuerzos de mensajería, según un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato para discutir la estrategia de comunicaciones de la administración.

Con ese fin, Biden fue entrevistado por la personalidad de YouTube, Manny Mua, y participó en "The Tonight Show" para impulsar su agenda doméstica y alentar a la gente a vacunarse. La Casa Blanca cree que tales plataformas pueden ayudar al presidente a llegar más fácilmente a los trabajadores de clase media o los jóvenes estadounidenses que no están pegados a las redes de cable o al New York Times.

Biden también se ha apoyado en celebridades con grandes seguidores en las redes sociales, incluida la actriz y compositora Olivia Rodrigo y Bill Nye The Science Guy, que han hecho videos con Biden para ayudar a reforzar su campaña de vacunación y conectar sus principales iniciativas de gasto interno.