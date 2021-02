Joe Biden firma orden para restablecer la oficina de la Casa Blanca centrada en la fe

Washington.- Este domingo Joe Biden, presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva para fomentar la cooperación entre el gobierno federal y las organizaciones comunitarias religiosas y seculares.

Se trata de relanzar la Oficina de Asociaciones de Vecindarios y Religiosos de la Casa Blanca, cuyos primeros objeticos serán, trabajar para “abordar la pandemia de Covid-19 e impulsar la recuperación económica; combatir el racismo sistémico; aumentar las oportunidades y la movilidad de las comunidades históricamente desfavorecidas; y fortalecer el pluralismo ".

Cabe recordar que esta Oficina de Asociaciones de Vecindarios y Religiosos fue puesta por primera vez hace 20 años por por el presidente George W. Bush.

Esta no es una nación que pueda, o quiera, simplemente quedarse quieta y observar el sufrimiento que nos rodea. Eso no es lo que somos. Eso no es lo que la fe nos llama a ser, dijo.