Joe Biden firma orden policial en presencia de la madre de Elijah McClain, Sheneen McClain

Estados Unidos.- El presidente Joe Biden, firmó una Orden Ejecutiva para promover una vigilancia policial eficaz y responsable y fortalecer la seguridad pública en Estados Unidos, en la cual estuvo acompañado por la familia de George Floyd y la madre de Elijah McClain, Sheneen McClain.

La Orden Ejecutiva, firmada por el presidente de los Estados Unidos, el pasado miércoles por la tarde, prohíbe los estrangulamientos, restringe las entradas sin tocar y endurece las políticas de uso de la fuerza para enfatizar la reducción de la tensión y el deber de intervenir.

Asimismo, moderniza la vigilancia con nuevas herramientas para examinar y examinar a los agentes, informó Biden por medio de un comunicado emitido por la Casa Blanca.

“Conocí a la familia de George Floyd a lo largo de los años y les prometí que su nombre no se convertiría solo en un hashtag. Hoy firmé una Orden Ejecutiva para cumplir esa promesa y promulgar la reforma policial más significativa en décadas”.

Dicha Orden Ejecutiva incluye reformas de las que se ha hablado durante mucho tiempo, y finalmente estamos implementando, manifestó el presidente Biden, en presencia de los familiares de Floyd y la madre de McClain.

Los legisladores estatales conocieron a Sheneen McClain trabajando en la reforma local después de la muerte de su hijo.

“Ella se convirtió en un jugador fundamental para garantizar que se aprobaran nuestros proyectos de ley de responsabilidad policial. La primera durante la protesta y luego la posterior el año pasado. Ella estuvo allí, estuvo allí durante todo el proceso”, dijo la representante estatal Leslie Herod, quien participo en dos medidas de reforma policial en Colorado.

“Sheneen es una potencia, es una potencia. Y sé que cambiaría este trabajo para recuperar a su hijo cualquier día, pero estoy muy orgullosa y honrada y alentada por su valentía y coraje para dar un paso adelante, dar un paso al frente y asegurarse de que se cambien las leyes para que ninguna madre tenga que hacerlo. pasar por lo que ha tenido que pasar”, dijo Herod.

El asesinato de Floyd a manos de la policía de Minneapolis provocó protestas en todo el país hace dos años. Fue la serie de manifestaciones más grande en la historia de Estados Unidos, que ocurrió en medio de los bloqueos de coronavirus y la campaña de reelección divisiva del presidente Donald Trump.

Asesinato de George Floyd

Floyd, de 46 años, murió después de que Chauvin, que es blanco, clavó su rodilla en el cuello de Floyd durante nueve minutos y medio mientras Floyd estaba esposado y suplicaba que no podía respirar, informó The Associated Press.

Elijah McClain, un hombre negro de 23 años al que la policía asfixió y lo detuvo en la calle en los suburbios de Denver el año pasado porque era "sospechar".

El nombre de McClain se ha convertido en un grito de guerra durante el ajuste de cuentas nacional sobre el racismo y la brutalidad policial tras la muerte de George Floyd y otros.