Joe Biden fortaleció el suministro de misiles Patriot de Arabia Saudita, asegura Funcionario estadounidense

Washington.- Estados Unidos transfirió una cantidad significativa de interceptores antimisiles Patriot a Arabia Saudita en las últimas semanas mientras el gobierno de Joe Biden busca aliviar lo que ha sido un punto de tensión en la cada vez más complicada relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita.

Un alto funcionario de la administración confirmó el domingo por la noche que los interceptores fueron enviados a Arabia Saudita. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir una decisión que no ha sido anunciada formalmente, dijo que la decisión estaba en línea con la promesa del presidente Joe Biden de que “Estados Unidos tendrá las espaldas de nuestros amigos en la región”.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, condenó el domingo a las fuerzas hutíes en Yemen después de que lanzaron uno de sus más intensos ataques con drones y misiles contra las instalaciones energéticas críticas de Arabia Saudita, provocando un incendio en un sitio y cortando temporalmente la producción de petróleo en otro.

Leer más: Casa Blanca descarta que Joe Biden visite Ucrania durante su viaje a Europa

El reino ha insistido en que los interceptores son fundamentales para su defensa contra los ataques de los hutíes. Los saudíes han estado encerrados en una guerra de estancamiento con los hutíes desde marzo de 2015.

En el momento en que los sistemas Patriot de Estados Unidos se trasladaron fuera del reino, los funcionarios de la administración dijeron que el cambio en las capacidades de defensa se debió en parte al deseo de enfrentar lo que los funcionarios estadounidenses ven como el inminente "conflicto de las grandes potencias" con China y Rusia. Los funcionarios del Pentágono señalaron que Estados Unidos mantuvo decenas de miles de fuerzas y una postura de fuerza sólida en el Medio Oriente que representa "algunas de nuestras capacidades marítimas y de poder aéreo más avanzadas".

La decisión de fortalecer el suministro de interceptores de Arabia Saudita fue reportada por primera vez por The Wall Street Journal.

La relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita ha sido tensa desde que Biden asumió el cargo. El presidente se ha negado a tratar directamente con el príncipe heredero Mohammed bin Salman y ha eliminado a los huzíes de una lista de grupos terroristas designados.

El año pasado, la administración Biden publicó un informe de inteligencia desclasificado que concluía que el príncipe heredero, hijo del anciano rey Salman y conocido como MBS, había autorizado al equipo de funcionarios de inteligencia y seguridad saudíes que mataron al periodista Jamal Khashoggi en octubre de 2018 en el consulado saudí en Estanbul.

El asesinato de Khashoggi, un crítico de MBS, provocó una condena mundial. El príncipe heredero insiste en que no estuvo involucrado en la operación llevada a cabo por agentes saudíes.

En una entrevista reciente con The Atlantic, se le preguntó al príncipe heredero si Biden malinterpreta algo sobre él. Respondió: “Simplemente, no me importa” y que le correspondía a Biden pensar “en los intereses de Estados Unidos” al sopesar sus tratos con la monarquía saudita.

La Casa Blanca envió a Brett McGurk, coordinador de Medio Oriente del Consejo de Seguridad Nacional y enviado de energía del Departamento de Estado, Amos Hochstein, a Riyadh el mes pasado para hablar con funcionarios saudíes sobre una variedad de temas, entre ellos la guerra en curso en Yemen y global. suministros de energia.

Leer más: Papá mata a su hijo de cinco años por ver televisión; lo golpeó durante horas

Hasta ahora, los saudíes se han negado a bombear más crudo para aliviar un aumento en los precios mundiales del petróleo que ha sido estimulado por la invasión de Rusia a Ucrania.