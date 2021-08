Joe Biden hablará sobre la caótica evacuación de Kabul en medio de críticas

Estados Unidos.- Este viernes el presidente Joe Biden planea hablar sobre la caótica evacuación de estadounidenses y aliados de Afganistán mientras Estados Unidos lucha con obstáculos que van desde los puestos de control armados de los talibanes hasta el pandemonio aeroportuario y la engorrosa burocracia.

Si bien Biden culpó previamente a los afganos por el hecho de que Estados Unidos no consiguió más aliados antes de la repentina toma de posesión de los talibanes de este mes, funcionarios estadounidenses dijeron a The Associated Press que los diplomáticos estadounidenses habían instado formalmente hace semanas a que la administración intensificara los esfuerzos de evacuación.

Decenas de miles de personas deben ser evacuadas antes de la fecha límite del 31 de agosto de Estados Unidos para retirar sus tropas del país, aunque el ritmo se aceleró durante la noche.

Un funcionario de defensa dijo que unas 5.700 personas, incluidos unos 250 estadounidenses, salieron de Kabul a bordo de 16 aviones de transporte C-17. En cada uno de los dos días anteriores, unas 2.000 personas fueron transportadas en avión.

Con multitudes desesperadas abarrotando el aeropuerto de Kabul y combatientes talibanes rodeando su perímetro, el gobierno de Estados Unidos está renovando su advertencia a los estadounidenses y otros de que no puede garantizar un paso seguro para cualquiera de aquellos que buscan desesperadamente asientos en los aviones que están adentro.

El aviso capturó parte del pandemónium y lo que muchos afganos y extranjeros ven como su lucha de vida o muerte para entrar. Decía: “Estamos procesando personas en múltiples puertas. Debido a las grandes multitudes y las preocupaciones de seguridad, las puertas pueden abrirse o cerrarse sin previo aviso. Utilice su mejor criterio e intente entrar al aeropuerto por cualquier puerta que esté abierta ".

Biden se reunirá con su equipo de seguridad nacional sobre las evacuaciones y hablará desde la Casa Blanca el viernes por la tarde. Además de las críticas de algunos legisladores que dicen que Estados Unidos no planeó adecuadamente la rápida toma del poder por parte de los talibanes, los diplomáticos estadounidenses han expresado su desacuerdo.

El jefe de una organización de refugiados de Estados Unidos, que trabaja para sacar a los afganos acusó a Biden de ignorar las repetidas advertencias anteriores para acelerar las evacuaciones y poner fin a la misión de combate de Estados Unidos de 20 años.

“El hecho de que la administración no haya escuchado el llamado de los veteranos y defensores hace meses ha puesto a nuestra nación en esta posición desmedida. No puede permitir que afganos inocentes mueran por la burocracia ”, dijo Krish O'Mara Vignarajah, presidente del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados.

Las tropas estadounidenses adicionales continuaron llegando al aeropuerto para salvaguardar y ejecutar la parte estadounidense de la evacuación.

Hasta el jueves había alrededor de 5.200, incluidos los marines que se especializan en la coordinación de evacuación y una unidad de la Fuerza Aérea que se especializa en operaciones aeroportuarias de emergencia. Biden ha autorizado un despliegue total de alrededor de 6.000.

