Joe Biden nombra a David Kessler, exjefe de la FDA, como el encargado de la vacunación contra la Covid-19

Washington.- El presidente electo Joe Biden anunció este viernes a los miembros adicionales del equipo de respuesta Covid-19 de la Casa Blanca, el nombramiento se da luego de que Estados Unidos, sumó este jueves 23.282.329 casos de Covid-19, y se registran 3.882 muertes por el virus en un solo día (Leer más: Joe Biden planea vacunar contra Covid-19 a 100 millones de personas en los primeros 100 días en la Casa Blanca).

Las personas designadas hoy desempeñarán un papel integral en la implementación y ejecución de la estrategia del presidente Biden para vacunar de manera efectiva y equitativa a la mayor cantidad de personas posible, al tiempo que aumentan las pruebas y toman otros pasos importantes que serán clave para cambiar el curso de la pandemia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Estamos en una carrera contra el tiempo y necesitamos una estrategia integral para contener rápidamente este virus, aseguró el futuro presidente

"En un momento en el que las familias estadounidenses enfrentan numerosos desafíos, sé que estos servidores públicos harán todo lo que sea necesario para reconstruir mejor nuestra nación", dijo el presidente electo Joe Biden.

David Kessler, director científico responsable de Covid-19. Se desempeña como copresidente del Grupo de Trabajo Covid-19 para el presidente electo Joe Biden, fue el Comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de 1990 a 1997, bajo los presidentes George HW Bush y Bill Clinton .

El Dr. Kessler se ha desempeñado como presidente de las juntas directivas del Center for Science in the Public Interest y de la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF). En EGPAF, el Dr. Kessler ayudó a encabezar un importante esfuerzo mundial para poner medicamentos a disposición de millones para poner fin a la transmisión del VIH-SIDA de madre a hijo.

Profesor de pediatría y epidemiología y bioestadística en la Universidad de California, San Francisco, el Dr. Kessler también se ha desempeñado como decano de las facultades de medicina de Yale y UCSF.

Leer más: Nueva cepa de Covid-19 identificada en EE.UU sería la más contagiosa hasta ahora

El Dr. Kessler se graduó de Amherst College, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago y la Facultad de Medicina de Harvard. Recibió la Medalla de Bienestar Público de la Academia Nacional de Ciencias en 2001. El Dr. Kessler, miembro de la Academia Nacional de Medicina, es autor de varios libros que abordan los problemas urgentes de salud pública de nuestro tiempo.

Amy Chang, asesora de políticas. Se une al equipo Covid-19 de la Transición Biden-Harris. Anteriormente trabajó en la administración Obama-Biden, como Asistente Especial en la Oficina del Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

Abbe Gluck, consejero especial. Es profesor de derecho Alfred M. Rankin y director de la facultad fundadora del Centro Solomon de leyes y políticas de salud en la Facultad de derecho de Yale, y profesor de medicina en la Facultad de medicina de Yale. Más recientemente, ha estado ayudando al equipo de Covid-19 en la Transición Biden-Harris.

Rosa Po, jefa de personal adjunta del equipo de respuesta de Covid-19. Se desempeña como asesora de la revisión de agencias nacionales / económicas sobre la transición Biden-Harris y se desempeñó en el equipo de la plataforma en la campaña Biden-Harris.

Anteriormente, se desempeñó como subdirectora de personal y asesora principal de la senadora Amy Klobuchar en el Senado de los Estados Unidos y como directora de políticas y asesora principal de la senadora Klobuchar durante su campaña presidencial.

Andy Slavitt, asesor sénior del Coordinador de respuesta de Covid-19. Se desempeñó como administrador interino de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid bajo el presidente Obama, supervisando Medicaid, Medicare, el Programa de Seguro Médico para Niños, la reforma de pagos basados en el valor y el Mercado de Seguros Médicos.

Antes de eso, Slavitt ayudó a liderar el cambio exitoso de healthcare.gov. Slavitt había sido presidente de la junta directiva de United States of Care, un grupo de expertos en salud nacional sin fines de lucro y una organización de defensa que fundó para lograr un acceso completo y sostenible a la atención médica para todas las familias estadounidenses.

Vidur Sharma, asesor de políticas para pruebas. Se desempeñó en la Casa Blanca Obama-Biden como asesor de políticas de salud en el Consejo de Política Nacional. En esta función, Sharma apoyó la implementación de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, alineó al Departamento y las Agencias Federales y colaboró con las partes interesadas de la comunidad para promover la agenda de políticas de salud de la administración.

Ben Wakana, director adjunto de comunicaciones estratégicas y participación. Se desempeña como líder de Covid-19 y Health Care Outreach en la transición Biden-Harris. Antes de unirse a la transición, fue Director Ejecutivo de Pacientes por Medicamentos Asequibles, una organización sin fines de lucro a nivel nacional enfocada en reducir los precios de los medicamentos recetados.

B. Cameron Webb, asesor sénior de políticas de Covid-19 Equity. Se desempeña actualmente como Profesor Asistente de Medicina y Ciencias de la Salud Pública y como Director de Política de Salud y Equidad en la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia. Internista general, el Dr. Webb ha trabajado clínicamente en la unidad COVID de la Universidad desde el comienzo de la pandemia.