Joe Biden nombra a Jessica Stern enviada especial para los derechos LGBTQ

Washington.- Este viernes, antes de sus comentarios en la Casa Blanca para el Mes del Orgullo, el presidente Joe Biden anunció que nombrará a Jessica Stern como Enviada Especial de Estados Unidos, para promover los derechos humanos de las personas LGBTQI + en el Departamento de Estado.

Jessica Stern, desempeñará un papel fundamental para Asegurar que la diplomacia estadounidense y la asistencia exterior promuevan y protejan los derechos humanos de las personas LGBTQI + en todo el mundo.

En un momento en que los derechos humanos de las personas LGBTQI + están cada vez más amenazados en todas las regiones del mundo, el Stern, reunirá a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, corporaciones y organizaciones internacionales de ideas afines para defender la dignidad y la igualdad para todos.

Leer más: Sigue bajando el precio del dólar hoy viernes 25 de junio en México

Quién es Jessica Stern

Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International, tiene su sede en Nueva York.

Jessica se especializa en género, sexualidad y derechos humanos a nivel mundial. En OutRight, ha apoyado el registro legal de organizaciones LGBTIQ a nivel mundial.

También ayudó a asegurar el mandato del Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, amplió la resolución de la Asamblea General de la ONU para incluir la identidad de género y cofundó el Núcleo LGBTI de la ONU.

Ha brindado opiniones de expertos a gobiernos a nivel mundial, instituciones regionales de derechos humanos y mecanismos de la ONU, incluida ONU Mujeres, donde se desempeña como miembro de múltiples órganos de liderazgo.

Leer más: Starlink de Elon Musk obtiene permiso para emitir y recibir internet en México

Su escrito ha sido citado por la Corte Suprema de la India en su sentencia fundamental que despenaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y ha aparecido en The Oxford Handbook of Women, Peace and Security (2019).