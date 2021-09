¡Histórico! Joe Biden ordena desclasificar archivos sobre los ataques del 11-S

Estados Unidos.- Este viernes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden ordenó levantar la medida que clasifica varios documentos relacionados con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, como parte de una acción solidaria a familiares de víctimas que han demandado tener acceso a esos documentos con el fin de encontrar evidencia en una posible implicación del gobierno saudí.

El decretó fue firmado por el mandatario estadounidense a pocos días de que se conmemore el vigésimo aniversario de los ataques que marcaron un precedente de la lucha que se ha llevado por años entre el gobierno y las familias de las víctimas sobre cual información clasificada sobre días anteriores al ataque debe ser publicada.

Hace tan solo una semana el conflicto de las familias con la administración llegó a una nueva etapa mucho más evidente, luego de que alrededor de mil 800 familias de sobrevivientes y socorristas se opusieron a la participación de Biden en los eventos conmemorativos si los archivos seguían secretos.

"Los eventos significativos ocurrieron hace dos décadas o más y se relacionan con un acontecimiento trágico que sigue resonando en la historia de Estados Unidos y en las vidas de muchos estadunidenses", dice la orden ejecutiva… Es por tanto crítico asegurarnos de que el gobierno estadunidense maximiza la transparencia, recurriendo a la confidencialidad solamente cuando donde sea necesario y esté estrechamente definida".

La orden firmada insta al Departamento de Justicia y otras agencias del gobierno a que inicien una revisión de desclasificación y una vez terminada deberá ser publicada en los próximos seis meses.

Pese a que ya se encuentra avanzando la orden ejecutiva, aún no se tiene claro los documentos que pudiese arrojar, ya que, según una publicación por la agencia de noticias, The Associated Press mencionó que se ha encontrado evidencia de una posible relación entre ciudadanos saudíes y los secuestradores de los aviones, sin embargo, hasta el momento no se tiene una línea directa que involucre al gobierno saudí.

Una demanda presentadas ante el tribunal federal de Nueva York han denunciado funcionarios saudíes dieron un respaldo significativo a algunos de los secuestradores antes de los ataques por lo que buscan responsabilizarlos por el atentado.

Alegan que funcionarios saudíes tuvieron un papel más directo que el que el gobierno estadunidense ha dicho públicamente, ya que en parte el hecho de que los dos primeros atacantes en llegar a Estados Unidos fueron recibidos y asistidos por un diplomático saudí.