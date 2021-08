Joe Biden ordena el despliegue de 5 mil militares de las tropas en Afganistán para evacuar a miles de estadounidenses

Estados Unidos.- El presidente Joe Biden, informó que este sábado se autorizó el despliegue de “aproximadamente 5,000” militares de las tropas en Afganistán, unos 1,000 más que los que estaban previstos hasta ahora, para completar la evacuación de miles de estadounidenses y afganos ante el avance talibán.

“Durante los últimos días, he estado en estrecho contacto con mi equipo de seguridad nacional para darles instrucciones sobre cómo proteger nuestros intereses y valores al finalizar nuestra misión militar en Afganistán”, dijo Biden en un comunicado

Primero, con base en las recomendaciones de los equipos diplomáticos, militares y de inteligencia, Biden autorizó el despliegue de aproximadamente 5,000 soldados estadounidenses para asegurar de que se tenga una reducción ordenada y segura del personal estadounidense y otro personal aliado, y una operación ordenada y segura de evacuación de los afganos que ayudaron a la tropas durante nuestra misión y de los que se encuentran en especial riesgo por el avance de los talibanes.

En segundo lugar, ordenó a las Fuerzas Armadas y la Comunidad de Inteligencia que se aseguren que mantendrá la capacidad y la vigilancia para abordar futuras amenazas terroristas de Afganistán.

En tercer lugar, ordenó al Secretario de Estado que apoye al presidente Ghani y a otros líderes afganos en su intento de evitar un mayor derramamiento de sangre y buscar un arreglo político. El secretario Blinken también se relacionará con las partes interesadas regionales clave.

En cuarto lugar, se comunicó a los representantes de los talibanes en Doha, a través del Comandante Combatiente, que cualquier acción de su parte en el terreno en Afganistán, que ponga en riesgo al personal estadounidense de la misión allí, se encontrará con un ejército estadounidense rápido y fuerte respuesta.

En quinto lugar, ha puesto a la embajadora Tracey Jacobson a cargo de un esfuerzo de todo el gobierno para procesar, transportar y reubicar a los solicitantes de visas especiales de inmigrantes afganos y otros aliados afganos.

“Nuestros corazones están con los valientes hombres y mujeres afganos que ahora están en peligro. Estamos trabajando para evacuar a miles de personas que ayudaron a nuestra causa y a sus familias

Eso es lo que vamos a hacer. Ahora déjeme aclarar cómo llegamos aquí”, aseguró Biden

Estados Unidos fue a Afganistán hace 20 años para derrotar a las fuerzas que atacaron este país el 11 de septiembre.

Esa misión resultó en la muerte de Osama bin Laden hace más de una década y la degradación de Al Qaeda. Y, sin embargo, 10 años después, cuando asumí la presidencia, una pequeña cantidad de tropas estadounidenses aún permanecían en el terreno, en peligro, con una fecha límite inminente para retirarlas o volver al combate abierto.

Durante los 20 años de guerra de nuestro país en Afganistán, Estados Unidos ha enviado a sus mejores hombres y mujeres jóvenes, ha invertido casi $ 1 billón de dólares, ha capacitado a más de 300.000 soldados y policías afganos, los ha equipado con equipo militar de última generación y ha mantenido su fuerza aérea como parte de la guerra más larga en la historia de Estados Unidos.

Un año más, o cinco años más, de presencia militar estadounidense no habría hecho ninguna diferencia si el ejército afgano no puede o no quiere mantener su propio país. Y una presencia estadounidense interminable en medio del conflicto civil de otro país no era aceptable para mí.

Cuando asumí el cargo, heredé un acuerdo cerrado por mi predecesor, que invitó a los talibanes a discutir en Camp David en la víspera del 11 de septiembre de 2019, que dejó a los talibanes en la posición militar más fuerte desde 2001 e impuso una 1, fecha límite de 2021 sobre las fuerzas estadounidenses.

Poco antes de dejar el cargo, también redujo las fuerzas estadounidenses a un mínimo de 2.500. Por lo tanto, cuando me convertí en presidente, me enfrenté a una elección: seguir adelante con el trato, con una breve extensión para sacar a nuestras Fuerzas y las Fuerzas de nuestros aliados de manera segura, o aumentar nuestra presencia y enviar más tropas estadounidenses para luchar una vez más en otro país.

Fui el cuarto presidente en presidir una presencia de tropas estadounidenses en Afganistán: dos republicanos, dos demócratas. No pasaría, y no pasaré, esta guerra a una quinta.

Leer más: Se mantiene el precio del dólar en México hoy domingo 15 de agosto de 2021