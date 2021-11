Joe Biden pide a estadounidenses que se vacunen a medida que se propaga por el mundo la variante ómicron

Estados Unidos.- El presidente Joe Biden, pide a los estadounidenses vacunarse y a recibir una vacuna de refuerzo, ante la aparición de la nueva variante del coronavirus, ómicron, asimismo, busca calmar las preocupaciones, por lo que no presionará de inmediato con más restricciones.

Por su parte, el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación y el principal asesor de Covid-19 de Biden, dijo el lunes que todavía no había casos de la variante identificada en los Estados Unidos, pero que era "inevitable" que se abriera camino en el país eventualmente.

Hablando en “Good Morning America” de ABC, Fauci dijo que los científicos esperan saber en la próxima semana o dos qué tan bien protegen las vacunas Covid-19 existentes contra la variante y qué tan peligrosa es en comparación con cepas anteriores.

Biden está programado para hablar más tarde el lunes para enfatizar la importancia de la vacunación para proteger contra todas las variantes del virus Covid-19 y la urgencia de vacunar a los aproximadamente 80 millones de estadounidenses de 5 años en adelante que no han recibido una inyección.

Pero no se esperaba que anunciara nuevas restricciones relacionadas con el virus, más allá de la medida de la semana pasada para restringir los viajes desde Sudáfrica y otros siete países de la región a partir del lunes.

Las autoridades dijeron que la medida para limitar la mayoría de los viajes desde los países donde se identificó por primera vez el ómicron tenía la intención de ganar tiempo para que Estados Unidos, conociera más sobre la variante.

Pero Fauci dijo que eventualmente llegaría a los Estados Unidos, podría, como la variante delta anterior, convertirse en la cepa dominante, y dijo que la ómicron "tiene una ventaja de transmisibilidad" sobre otras variantes.

Las compañías farmacéuticas ya están ajustando sus vacunas Covid-19 existentes para atacar mejor la variante ómicron, pero Fauci dijo que los estadounidenses deberían tener como prioridad recibir sus primeras inyecciones o una dosis de refuerzo ahora, en lugar de esperar una vacuna recién formulada.

“Sugiero encarecidamente que te estimulen ahora”, dijo.

Añadió que, dependiendo de lo que los científicos aprendan sobre la variante ómicron en las próximas semanas, "es posible que no necesitemos" refuerzos específicos para contener esa cepa del virus, informó The Associated Press.

Variante Ómicron

El 24 de noviembre de 2021, la República de Sudáfrica informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de una nueva variante B.1.1.529 (Omicron) del SARS-CoV-2, el virus que causa el Covid-19, que se detectó en ese país.

El 26 de noviembre de 2021, el Grupo Técnico Asesor de la OMS sobre la Evolución del Virus del SARS-CoV-2 anunció que B.1.1.529 constituye una variante preocupante. Si bien aún está surgiendo nueva información, el perfil de B.1.1.529 incluye múltiples mutaciones en el genoma del SARS-CoV-2, algunas de las cuales son preocupantes.

Según la OMS, la evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección con esta variante, en comparación con otras variantes preocupantes. Además, la OMS informa que el número de casos de esta variante parece estar aumentando en casi todas las provincias de la República de Sudáfrica.

Restricciones de viaje

Sobre la base de estos desarrollos, y a la luz del extenso tránsito transfronterizo y la proximidad en África meridional, la detección de casos de B.1.1.529 en algunos países de África meridional y la falta de secuenciación genómica generalizada en África meridional.

Estados Unidos, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos, ha reexaminado sus políticas sobre viajes internacionales y ha llegado a la conclusión de que se requieren más medidas para proteger la salud pública de los viajeros que ingresan a los Estados Unidos desde:

República de Botswana, Reino de Eswatini, Reino de Lesotho, República de Malawi, República de Mozambique, República de Namibia, República de Sudáfrica y República de Zimbabwe.

Además de estas restricciones de viaje, los CDC implementarán otras medidas de mitigación para los viajeros que salgan de los países enumerados anteriormente y tengan como destino los Estados Unidos, según sea necesario.

Dada la recomendación de los CDC, trabajando en estrecha coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, descrita anteriormente, he determinado que es de interés de los Estados Unidos tomar medidas para suspender y restringir la entrada a los Estados Unidos, como inmigrantes y no inmigrantes, de no ciudadanos del país ("no ciudadanos") que estaban físicamente presentes en la República de Botswana, el Reino de Eswatini, el Reino de Lesotho, la República de Malawi, la República de Mozambique, la República de Namibia, la República de Sudáfrica y la República de Zimbabwe durante el período de 14 días anterior a su entrada o intento de entrada a los Estados Unidos.

