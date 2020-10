Joe Biden pide apoyo de afroamericanos mientras Trump apuesta por los latinos

Estados Unidos.- La contienda electoral de cara a la presidencia de Estados Unidos se encuentra en sus últimos momentos, con los dos candidatos, Donald Trump y Joe Biden en una dura competición para ganar a votantes de distintos sectores demográficos.

Ambos buscan obtener el mayor puntaje posible en las encuestras previas con la finalidad de garantizar tu triunfo en las elecciones del próximo 3 de noviembre

Por todo esto el demócrata Biden ofreció un mitin en Carolina del Norte, EEUU, donde exigió tolerancia cero hacia los supremacistas blancos, buscando el voto de los afroamericanos, un sector usualmente opuesto a su rival político.

No deberíamos tener ninguna tolerancia hacia los supremacistas blancos que marchan por nuestras comunidades, pero si dices 'no hay necesidad de confrontar la injusticia racial en este país', como él dice (en referencia a Trump), no habrás abierto los ojos a la verdad", dijo.

El ex vicepeesidente hizo mención los abusos policíales hacia la comunidad afrodescendiente que causaron revuelo alrededor del mundo en los últimos meses, como los fallecidos George Floyd y Jacob Blake.

Cuando conocí a la hija de seis años de George Floyd junto a su familia me arrodillé para decirle 'hola', me miró y me dijo 'vicepresidente, papá ha cambiado el mundo", recordó.

Por otro lado, el republicano Trump asistió a misa en una iglesia de Las Vegas, antes del mitin que dio para en Carson City, capital de Nevada, otro estado clave para sus aspiraciones.

Horas después en Carson City, apeló a los latinos, en un mitin de casi dos horas de duración.

Me gustan los hispanos, me gustan los hispanos, me gustan los hispanos-estadounidenses", comenzó.

El mandatario actual habló sobre la importancia económica de los latinos en Estados Unidos, resaltando que "son dueños de pequeños negocios". "Son duros, a veces, pero son grandes empresarios", dijo.

En ese momento arremetió contra sun rival, aegurando que aplstará a los hispanos-estadounidenses eliminando sus negocios con regulaciones y debastando a sus familias con incrementos masivos a los impuestos.

En este estado los demócratas han ido acumulando una victoria tras otra en los diferentes comicios de la última década, y en las elecciones actuales el voto latino podría ser crucial a la hora de decidir quién gana, al supone el 20 % del electorado.