Joe Biden prevé una 'competencia extrema' con China, no un 'conflicto'

Washington.- El presidente Joe Biden anticipa que la rivalidad de Estados Unidos con China tomará la forma de "competencia extrema" en lugar de un conflicto entre las dos potencias mundiales.

Biden dijo en un extracto de una entrevista de CBS transmitida el domingo (8 de febrero) que no ha hablado con su homólogo chino Xi Jinping desde que se convirtió en presidente de Estados Unidos.

"Es muy duro. No tiene - y no lo digo como una crítica, solo la realidad - no tiene una D democrática, pequeña, en su cuerpo", dijo Biden.

Le he dicho todo el tiempo que no necesitamos tener un conflicto. Pero habrá una competencia extrema, dijo Biden.

No voy a hacerlo de la manera que lo hizo (Donald) Trump. Nos centraremos en las reglas de tránsito internacionales

China es considerada en Washington como el adversario estratégico número uno de Estados Unidos y el principal desafío en el escenario mundial.

Trump había optado por la confrontación abierta y los ataques verbales, sin resultados tangibles serios para el enorme déficit comercial de Estados Unidos con China.

Biden ha desmantelado sistemáticamente muchas de las medidas más controvertidas de la era Trump, al mismo tiempo que señala que Estados Unidos velará de cerca por sus propios intereses.