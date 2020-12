Joe Biden promete "100 millones de vacunas" en sus primeros días como presidente

Estados Unidos.- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que en los primeros 100 días de su administración, garantizaría 100 millones de vacunas COVID-19 y reabriría la mayoría de las escuelas mientras aseguraba a los estadounidenses que su "equipo de expertos brindará una mejor atención médica y reactivará la economía".

Estados Unidos se encuentra en medio de una pandemia mortal que ha infectado a casi 15 millones de estadounidenses y ha matado a 286.000. A nivel mundial, hay 68,2 millones de casos de COVID-19 y la pandemia se ha cobrado más de 1,5 millones de vidas.

Al anunciar su equipo nacional de salud, Biden le pidió a la administración Trump que actuara ahora para comprar las dosis que ha negociado con Pfizer y Moderna y trabajar rápidamente para escalar la fabricación para la población estadounidense y el mundo.

Esto se puede arreglar. Si lo hace, mi equipo podrá realizar al menos 100 millones de vacunas en mis primeros 100 días. En tercer lugar, debería ser una prioridad nacional hacer que nuestros niños vuelvan a la escuela y mantenerlos en la escuela, dijo el martes.

Pfizer sigue haciendo ensayos para corroborar las reacciones adversas que la vacuna pudiera tener entre sus participantes. AFP

"Si el Congreso proporciona los fondos que necesitamos para proteger a los estudiantes, educadores y personal, y si los estados y las ciudades implementan fuertes medidas de salud pública que todos seguimos, entonces mi equipo trabajará para ver que la mayoría de nuestras escuelas puedan abrirse al final de mis primeros 100 días".

Así es, buscaremos tener la mayoría de las escuelas abiertas en 100 días si el Congreso proporciona los fondos que necesitamos, agregó.

Dijo que el enmascaramiento, las vacunas y la reapertura de la escuela eran tres objetivos clave para sus primeros 100 días.

La vacuna contra el Covid-19 ya está siendo gestionada por varios países en el mundo. AFP

Pero todavía tendremos mucho que hacer en el próximo año. Y, lamentablemente, mucha dificultad también. Estaremos lejos, muy lejos de haber terminado. Sin embargo, es posible que después de 100 días, estemos mucho más adelante en la luchacontra la pandemia, dijo Biden.

"Mis primeros 100 días no terminarán con COVID-19. No puedo prometer eso. No nos metimos en este lío rápidamente, y va a tomar tiempo arreglarlo. Pero estoy convencido de que en 100 días podemos cambiar el curso de la enfermedad y cambiar la vida en Estados Unidos para mejor ", dijo.